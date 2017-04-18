Ночью на Владивосток обрушится дождь со снегом

Осадки начнут ослабевать только завтра

Синоптики прогнозируют, что предстоящей ночью во Владивостоке пройдёт дождь, местами со снегом. Погода по краю начнёт улучшаться только в среду, 19 апреля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

К концу сегодняшнего дня китайский циклон оказался над западной половиной Приморья. Над восточными районами сохраняется облачность южного циклона. Местами по краю уже идут умеренные дожди.

Дождь во Владивостоке тоже уже начался. При этом во второй половине дня в краевом центре заметно посвежело и похолодало. Температурный фон заметно понизился.

Предстоящей ночью погоду в крае будет определять китайский циклон. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных районах. Во Владивостоке синоптики также прогнозируют дождь, в утренние часы – со снегом.

Завтра, 19 апреля, погоду в крае будет определять китайский циклон. В течение дня он переместится на Японское море и осадки начнут ослабевать. При этом температурный фон составит +6… +14 градусов.