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Posted 18 февраля 2008, 04:03

Published 18 февраля 2008, 04:03

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

На Сахалине обсуждают вопросы сотрудничества российского Дальнего Востока и Хоккайдо

18 февраля 2008, 04:03
Здесь проходит пленарное заседание постоянной смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 18 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В Южно-Сахалинске сегодня проходит 14-е пленарное заседание постоянной смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Дальневосточными регионами России и японской префектурой Хоккайдо.
Заседание открыл ответственный секретарь российской части комиссии Анатолий Бурый, который отметил «общность экономических и исторических связей, сформированных вокруг Охотского и Японского морей», а также подчеркнул, что с целью развития экономик сопредельных приграничных регионов необходимо развивать более прочные доверительные отношения.
В ответном слове вице-губернатор Хоккайдо Кондо Мицуо сказал, что в самой северной префектуре Японии уделяют особое внимание развитию отношений с российскими регионами. В администрации губернаторства с начала 90-х годов прошлого века работает специальный российский отдел управления торговли и промышленности.
На заседании постоянной смешанной комиссии были обсуждены вопросы о возможных изменениях условий для бизнеса после вступления России во Всемирную торговую организацию, о развитии обменов информацией и специалистами в части охраны окружающей среды.
Участники заседания считают важным сбор информации о статистических данных по лесной промышленности и фактическим объемам лесных ресурсов. Немаловажным фактором, стимулирующим развитие отношений между Хоккайдо и Дальним Востоком России, участники заседания посчитали и развитие туризма.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Сахалинская область
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