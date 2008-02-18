Национальный проект за здоровье мам и малышей

НАХОДКА. 18 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 12 млн. 777 тыс. рублей получили в 2007 году медучреждения Находки по родовым сертификатам. Средства за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов выделяются по приоритетному национальному проекту «Здоровье».

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации г. Находки, повышение качества родовспоможения является одним из основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».

Третий год улучшать условия обслуживания женщин в период беременности и родов помогает сертификат, который выдается роженице и предусматривает федеральные средства за оказанные услуги. Стоимость такого родового сертификата составляет 10 тысяч рублей, 6 тыс. из них идут в роддом, 3 тыс. – в женскую консультацию и 1 тыс. – в детскую поликлинику за диспансерное наблюдение младенцев в первый год жизни.

В 2007 году по родовым сертификатам в медучреждения города направлено 12 млн. 777 тыс. рублей.

Почти половина этих средств пошла на зарплату медикам, остальные – на закупку оборудования, лекарственных средств, постельного белья и прочего инвентаря. За распределением денег следили управление здравоохранения и комиссия, специально созданная при городском роддоме. Также за минувший год 408 тыс. рублей получили детские поликлиники Находки за наблюдение новорожденных. Это доплаты узким специалистам, которые проводят обследование малышей.

Положительные изменения, связанные с поступлением государственной помощи в находкинские поликлиники и больницы, видны и врачам, и пациенткам невооруженным глазом. К примеру, роддом на деньги родовых сертификатов приобрел дыхательно-наркозный аппарат, а также обеспечил дополнительное питание мамам в стационаре.

И если финансовые вливания лишь косвенно повлияли на рост рождаемости в Находке, то напрямую благоприятно отразились на здоровье новорожденных малышей. На 44 процента за 2007 год снизился показатель младенческой смертности, а летальных случаев по так называемым управляемым причинам (например, легочные или кишечные инфекции) и вовсе не было зарегистрировано.

