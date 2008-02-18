В Турции «Луч-Энергия» проиграл ФК «МВД»

ВЛАДИВОСТОК. 18 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В товарищеском матче в турецком городе Кадрие приморская команда «Луч-Энергия» проиграла футбольному клубу «МВД» (Москва).

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт ФК «Луч-Энергия», единственный гол во втором тайме провел Романовский. За 20 минут до конца матча с поля был удален капитан дальневосточников Шешуков.

Состав ФК «Луч-Энергия»: Чех, Новкович, Смирнов (Кудинов, 70), Лебедев (Кабанов, 75), Палат (Орлов, 46), Славнов (Бегович, 50), Базаев (Бурмистров, 60), Шешуков (Войдель, 72), Кузнецов (Жикул, 60), Ланько (Тихоновецкий, 50), Булыга.

