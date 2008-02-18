В канун Дня защитника Отечества Олег Сафонов обратился к дальневосточникам с поздравлением

ХАБАРОВСК. 18 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В канун Дня защитника Отечества полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов обратился к дальневосточникам с поздравлением.





В нем, в частности, говорится:





Уважаемые дальневосточники!





Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник хранит память о героизме российских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером доблести, истинного мужества и любви к своей земле.





Во все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее могущества.





Прежде всего, поздравляю тех, кто выбрал нелегкую профессию – защищать Родину: профессиональных военных, сотрудников спецслужб, бойцов отряда милиции специального назначения. Ваша работа связана с высокой долей риска. Защищая страну от внутренних и внешних угроз, некоторые из ваших сослуживцев отдали свою жизнь.





Особые слова благодарности тем юношам, которые по достижении совершеннолетия отслужили в армии, и тем, кто служит сейчас. Вы не побоялись испытать тяготы военной службы.





От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, выдержки, оптимизма! Пусть все Ваши устремления и инициативы, направленные на благо Отечества, венчаются успехом.







Фото: ИТАР-ТАСС.