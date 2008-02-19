Губернатор Приморья Сергей Дарькин обозначил среднесрочную перспективу края

Доклад о том, как жил Приморский край в 2007 году и задачах на среднесрочную перспективу, представил губернатор Сергей Дарькин во вторник.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в конференц-зале администрации Приморья собрались представители органов исполнительной и законодательной власти Приморья, дипломатического корпуса, военных, а также политических партий и общественных движений края, руководители предприятий и учреждений, ведущих средств массовой информации.