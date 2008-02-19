vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2008, 07:09

Published 19 февраля 2008, 07:09

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

Губернатор Приморья Сергей Дарькин обозначил среднесрочную перспективу края

19 февраля 2008, 07:09
Он выступил с ежегодным докладом, о том, как жил край в 2007 году, перед депутатами, главами районов, дипломатами, партиями и общественностью

Доклад о том, как жил Приморский край в 2007 году и задачах на среднесрочную перспективу, представил губернатор Сергей Дарькин во вторник.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в конференц-зале администрации Приморья собрались представители органов исполнительной и законодательной власти Приморья, дипломатического корпуса, военных, а также политических партий и общественных движений края, руководители предприятий и учреждений, ведущих средств массовой информации.


«Меняется экономическая специфика края, появляются новые отрасли», - заявил губернатор Сергей Дарькин. – «Реализуются масштабные проекты. Проходит глубокая модернизация в энергетике, всей инженерно-транспортной инфраструктуре. Существенно уменьшилась безработица и уровень бедности.
По сути, поддержка федерального центра, консолидация творческого, научного, делового и административного потенциала дала второе рождение краю. Определила новые геополитические задачи».
Текст доклада «Итоги и тенденции социально-экономического развития Приморского края в 2007 году и стратегические задачи на 2008 год» можно посмотреть по ссылке:

http://www.primorsky.ru/press/read/?id=12709

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика