Губернатор Приморья Сергей Дарькин обозначил среднесрочную перспективу края

Posted 19 февраля 2008, 07:09
Published 19 февраля 2008, 07:09
Modified 17 сентября 2022, 14:19
Updated 17 сентября 2022, 14:19
Доклад о том, как жил Приморский край в 2007 году и задачах на среднесрочную перспективу, представил губернатор Сергей Дарькин во вторник.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в конференц-зале администрации Приморья собрались представители органов исполнительной и законодательной власти Приморья, дипломатического корпуса, военных, а также политических партий и общественных движений края, руководители предприятий и учреждений, ведущих средств массовой информации.
«Меняется экономическая специфика края, появляются новые отрасли», - заявил губернатор Сергей Дарькин. – «Реализуются масштабные проекты. Проходит глубокая модернизация в энергетике, всей инженерно-транспортной инфраструктуре. Существенно уменьшилась безработица и уровень бедности.
По сути, поддержка федерального центра, консолидация творческого, научного, делового и административного потенциала дала второе рождение краю. Определила новые геополитические задачи».
Текст доклада «Итоги и тенденции социально-экономического развития Приморского края в 2007 году и стратегические задачи на 2008 год» можно посмотреть по ссылке:
http://www.primorsky.ru/press/read/?id=12709