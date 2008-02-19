Объявлен аукцион на оказание гостиничных услуг для коллектива Хабаровского краевого музыкального театра

ХАБАРОВСК. 19 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Открытый аукцион на оказание гостиничных услуг для коллектива Хабаровского краевого музыкального театра, который примет участие в XIV московском фестивале «Золотая маска», объявлен министерством культуры края. Максимальная цена контракта – 950 тысяч рублей, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в конкурсной комиссии.

Во столько обойдется четырехдневное проживание труппы и технического персонала, насчитывающее 106 человек, в столице. Все члены хабаровской делегации должны поселиться в одно время в одной гостинице, недалеко от станции метро. Номера бронируются заранее. Есть и другие «параметры», которые необходимо выдержать участникам аукциона, среди которых выступят московские гостиницы.

Федеральный закон предусматривает обязательное проведение конкурсов и аукционов на оказание услуг или поставку товаров государственным и муниципальным унитарным предприятиям, которыми являются многие учреждения культуры. Это помогает снижать затраты, да и сами финансовые процедуры находятся под строгим «государевым оком».

Напомним, что краевой музыкальный театр представит зрителям и конкурсному жюри на фестивале «Золотая маска», который пройдет в Москве в начале апреля, мюзикл «Самолет Ивана Чонкина». Выступление хабаровских актеров состоится на сцене Российского академического молодежного театра.

В постановке мюзикла, жанр которого его создатели определили как «деревенский балаган», наряду с хабаровскими театральными специалистами принимала участие московско-петербургская «команда». В ее составе режиссер Владимир Оренов, композитор Владимир Дашкевич, балетмейстер Николай Реутов, художник Владимира Колтунов.

