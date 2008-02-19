vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2008, 03:02

Published 19 февраля 2008, 03:02

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

Приморская транспортная милиция отметила день рождения

19 февраля 2008, 03:02
Вот уже несколько десятилетий стражи порядка заняты укрепление порядка на железнодорожном, морском и авиационном транспорте

ВЛАДИВОСТОК. 19 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Транспортная милиция России отметила свой 89-й день рождения. В 1919 году, в условиях гражданской войны встала необходимость создания специального аппарата для укрепления порядка на транспорте. Правительством было принято решение об организации дорожной милиции - транспортной и водной и, 18 февраля 1919 года ВЦИК издал постановление «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Приморского ЛУВД на транспорте, в начале 1939 года, когда участок железнодорожной магистрали от ст. Губерово до ст. Владивосток выделился в самостоятельную Приморскую железную дорогу, там был организован самостоятельный орган транспортной милиции. Позже, в 1953 году, в связи с упразднением Управления Приморской железной дороги и передачей всего участка дороги в подчинение Управлению ДВЖД линейные подразделения Дорожно-транспортного управления МГБ Приморской железной дороги были переданы дорожно-транспортному управлению МВД на Дальневосточной железной дороге.
В 1997 году на базе ЛОВД на ст. Владивосток создано Приморское линейное управление внутренних дел на транспорте, которое в настоящее время включает в себя: 2 отдела – ЛОВД на ст. угольная и Владивостокский ЛОВД на морском транспорте; 3 линейных отделения – на ст. Партизанск, в аэропорту Владивосток и в Рыбном порту; 2 ЛПМ – на ст. Смоляниново и в порту Славянка; 1 рота – ППС по сопровождению пассажирских поездов и взвод ППС по охране ОАО «Владморрыбпорт».
Транспортная милиция – один из боевых отрядов органов внутренних дел. В 2000 году в составе сводного отряда милиционеры ПЛУВДТ с честью выполнили поставленные задачи, находясь в служебной командировке в Чечне.
Служба транспортной милиции многогранна, сотрудники – в большинстве своём - специалисты-универсалы, настоящие профессионалы. Подполковник милиции Игорь Крещенко, начальник линейного отдела внутренних дел в Аэропорту Владивосток – яркий тому пример. В 2003 году с миротворческой миссией в рамках программы ООН ровно полтора года И.Крещенко обучал в Косово (граница Македонии и Албании) азам полицейского мастерства молодых сербских полицейских. В 2005 году миротворческая миссия подполковника Крещенко продолжилась в Судане, где на протяжении года он был советником для местных полицейских.
Начальник Приморского линейного управления внутренних дел на транспорте – полковник милиции Владимир Фоминых служит в транспортной милиции с 2000 года, а общий милицейский стаж руководителя Приморского ЛУВДТ исчисляется с 1988 года. За период службы был награжден: медалью «За отличие в службе» 2-й степени, медалью «За отличие в службе» 3-й степени, нагрудным знаком «За верность долгу», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».
Почти половина сотрудников служит в милиции более 10 лет. Управление богато династиями. С честью продолжают дело своих родителей подполковник милиции Шупта С.В. - старший оперативный дежурный; ст. лейтенант милиции Климова (Алекберли) Л.А. - оперуполномоченный ЦОРИ КМ при ДВУВДТ с дислокацией в ПЛУВДТ; майор милиции Щигрева В.В. - инспектор ИАЗ, ст. лейтенант юстиции Молочный Д.С. - следователь СО при ПЛУВДТ.
Сотрудники Приморского ЛУВДТ изо дня в день делают все необходимое, чтобы обстановка на объектах транспорта была стабильной, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика