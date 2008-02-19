Приморская транспортная милиция отметила день рождения

ВЛАДИВОСТОК. 19 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Транспортная милиция России отметила свой 89-й день рождения. В 1919 году, в условиях гражданской войны встала необходимость создания специального аппарата для укрепления порядка на транспорте. Правительством было принято решение об организации дорожной милиции - транспортной и водной и, 18 февраля 1919 года ВЦИК издал постановление «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Приморского ЛУВД на транспорте, в начале 1939 года, когда участок железнодорожной магистрали от ст. Губерово до ст. Владивосток выделился в самостоятельную Приморскую железную дорогу, там был организован самостоятельный орган транспортной милиции. Позже, в 1953 году, в связи с упразднением Управления Приморской железной дороги и передачей всего участка дороги в подчинение Управлению ДВЖД линейные подразделения Дорожно-транспортного управления МГБ Приморской железной дороги были переданы дорожно-транспортному управлению МВД на Дальневосточной железной дороге.

В 1997 году на базе ЛОВД на ст. Владивосток создано Приморское линейное управление внутренних дел на транспорте, которое в настоящее время включает в себя: 2 отдела – ЛОВД на ст. угольная и Владивостокский ЛОВД на морском транспорте; 3 линейных отделения – на ст. Партизанск, в аэропорту Владивосток и в Рыбном порту; 2 ЛПМ – на ст. Смоляниново и в порту Славянка; 1 рота – ППС по сопровождению пассажирских поездов и взвод ППС по охране ОАО «Владморрыбпорт».

Транспортная милиция – один из боевых отрядов органов внутренних дел. В 2000 году в составе сводного отряда милиционеры ПЛУВДТ с честью выполнили поставленные задачи, находясь в служебной командировке в Чечне.

Служба транспортной милиции многогранна, сотрудники – в большинстве своём - специалисты-универсалы, настоящие профессионалы. Подполковник милиции Игорь Крещенко, начальник линейного отдела внутренних дел в Аэропорту Владивосток – яркий тому пример. В 2003 году с миротворческой миссией в рамках программы ООН ровно полтора года И.Крещенко обучал в Косово (граница Македонии и Албании) азам полицейского мастерства молодых сербских полицейских. В 2005 году миротворческая миссия подполковника Крещенко продолжилась в Судане, где на протяжении года он был советником для местных полицейских.

Начальник Приморского линейного управления внутренних дел на транспорте – полковник милиции Владимир Фоминых служит в транспортной милиции с 2000 года, а общий милицейский стаж руководителя Приморского ЛУВДТ исчисляется с 1988 года. За период службы был награжден: медалью «За отличие в службе» 2-й степени, медалью «За отличие в службе» 3-й степени, нагрудным знаком «За верность долгу», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».

Почти половина сотрудников служит в милиции более 10 лет. Управление богато династиями. С честью продолжают дело своих родителей подполковник милиции Шупта С.В. - старший оперативный дежурный; ст. лейтенант милиции Климова (Алекберли) Л.А. - оперуполномоченный ЦОРИ КМ при ДВУВДТ с дислокацией в ПЛУВДТ; майор милиции Щигрева В.В. - инспектор ИАЗ, ст. лейтенант юстиции Молочный Д.С. - следователь СО при ПЛУВДТ.

Сотрудники Приморского ЛУВДТ изо дня в день делают все необходимое, чтобы обстановка на объектах транспорта была стабильной, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

