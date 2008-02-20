ДАТЫ. 20 февраля 1935 года Никольск-Уссурийск был переименован в город Ворошилов

ВЛАДИВОСТОК. 20 февраля. ВОСТОК-МЕДИА –

Летом 1860 года транспорт «Маньчжур» бросил якорь в бухте Золотой Рог. А его был капитан-лейтенант Алексей Карлович Шефнер. Ему то и было суждено сыграть большую роль в первые годы жизни Владивостока. 20 февраля 1856 года он был произведён в чин капитан-лейтенанта и переведён в 47-й Флотский экипаж. Вот с этой-то даты и началась связь Шефнера с Дальним Востоком и с городом на берегу океана, которому вскоре суждено было стать крупнейшим военным и коммерческим портом. А спустя 2 десятилетия, когда Шефнер расставался с Владивостоком уже навсегда, он уезжал в Петербург, он продал свой дом под Морское собрание. Впоследствии одна из улиц нашего города была названа его именем.

История газеты «Владивосток» тесно связана с именем её первого редактора Николая Владимировича Ремезова. Но со специальностью землемера ему всю жизнь предстояло тянуть лямку провинциального чиновника. Но будучи ревностным заступником угнетённых и слабых, он попал в неблагонадёжные, т.к нарушал спокойствие в уютных чиновничьих кабинетах. И Ремезову предложили уехать. Выбор пал на далёкую российскую окраину. 20 февраля 1891 года его зачислили регистратором канцелярии начальника дорого по постройке Уссурийской железной дороги. Именно тогда Николай Владимирович и смог воплотить свою давнюю мечту - иметь собственную газету. Он был единственным, кто откликнулся на объявление первого редактора Соллогуба о продаже газеты, а потому сделка состоялась без промедлений.

20 февраля 1909 года в театре «Золотой Рог» состоялся духовный концерт архиерейского хора и любителей пения под управлением Дмитрия Попова. Была исполнена херувимская песнь на греческом языке. Кроме того, впервые во Владивостоке прозвучал духовный концерт Бортнянского «Утвердится сердце моё» на два хора, расположенных в разных местах.

Шестой съезд ВКП(б) потребовал решительно изменить систему подготовки кадров. И претворяя в жизнь решения этого коммунистического форума во Владивостоке была проведена реорганизация университета. Это делалось с таким расчётом, чтобы на базе ДВГУ создать целую сеть новых ВУЗов. К тому времени университет уже набрал силы, факультеты были достаточно развиты, сложился квалифицированный профессорско-преподавательский состав. И это позволило отдельные факультеты выделить в самостоятельные институты. 20 февраля 1930 года по постановлению ВЦИК и СНК РСФСР университет был разделён на ряд институтов: политехнический, рыбопромышленный, сельскохозяйственный, лесотехнический, педагогический и промышленную академию.

20 февраля 1935 года Никольск-Уссурийск был переименован в город Ворошилов.

20 февраля 1935 года на основании постановления ЦК ВКП(Б) бюро

Дальневосточного крайкома ВКП(б) приняло решение о присвоении Дальневосточному политехническому институту имени В.В. Куйбышева.

20 февраля 1979 года город Владивосток за достижение наивысших результатов во всероссийском социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение плана экономического и социального развития 1978 года награждён переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.



1818 год - в Москве открыт памятник Минину и Пожарскому, возглавившим борьбу русского народа с польскими интервентами в начале 17-го века. Скульптор Иван Мартос. Пушкин писал Вяземскому, что наблюдал, как любуясь памятником, один мужик говорил другому: «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел».

Первоначально памятник располагался напротив нынешнего мавзолея, но в 1931 «омелевшие» потомки передвинули его к Собору Василия Блаженного, так как монумент мешал парадам.

1909 - 99 лет назад родился Григорий Бахчиванджи, летчик-испытатель. 15 мая 1942 года он первым поднял в воздух советский ракетный самолет Би-1, открыв тем самым новую эру реактивной авиации.

На одной из вечеринок, в ответ на поздравления друзей с успешным полетом, он произнес слова необычные, вызвавшие изумление и споры всех присутствующих: «Друзья мои, спасибо за все, за труд ваш, за пожелание здоровья. Но я знаю - я разобьюсь на этом самолете ! Я нахожусь в трезвом уме и отдаю отчет своим словам. Мы находимся на передовом краю технической битвы, и без жертв не обойтись».

К сожалению, он оказался прав. Григорий Бахчиванджи погиб 27 марта 1943 года. Техническая причина гибели самолета была выяснена значительно позднее, при создании аэродинамической трубы.

1945 - высадившиеся у берегов Бирмы на остров Рамри войска союзников окружили в ночь с 19 на 20 февраля от 800 до 1000 японских солдат, занявших оборону в мангровых зарослях. Когда рассвело, оказалось, что противник бесследно исчез. В плен попали только 20 человек - остальных заживо съели жившие в прибрежном болоте крокодилы.

1986 - в Керчи спущен на воду первый советский атомный лихтеровоз «Севморпуть». Тот самый лихтеровоз, от которого отбивались нарождающиеся в то время «экологи» Приморья и других портов Дальнего Востока, и который сегодня успешно работает в Мурманском морском пароходстве, не имея за все это время ни одной серьезной аварии.

2003 - в Хиросиме упал метеорит возраста около 4,5 млрд. лет.

Именинники: Александр, Петр.

