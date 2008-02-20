Имя легендарной Анны Щетининой «даст» зеленый свет форуму АТЭС

Совет почетных граждан обратился к и.о. главы Владивостока, депутатам Думы города, членам городской топонимической комиссии с предложением – увековечить имя Анны Щетининой на карте города.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в Совете почетных граждан Владивостока, 26 февраля страна будет отмечать столетие со дня рождения нашей легендарной землячки, первой в мире женщины-капитана и почетного гражданина города Владивосток Анны Ивановны Щетининой.

Судьба Анны Ивановны была тесно переплетена с судьбой нашего города – здесь она родилась и именно с Владивостоком связаны многие эпизоды ее прославленной биографии. В 1938, уже реализовав себя как капитан, Щетинина стала первым начальником рыбного порта Владивостока, а в 1960 возглавила одну из кафедр Владивостокского высшего инженерного мореходного училища (впоследствии ДВВИМУ).

Отрадно видеть, что благодарные потомки не забыли заслуг Анны Щетининой, к столетию легендарной женщины-капитана ряд общественных организаций вышли с предложением переименовать в ее честь одну из городских улиц. К сожалению, подобная инициатива имеет и обратную сторону, поэтому не может быть реализована в изначальном виде. В 90-х годах всем центральным улицам Владивостока были возвращены исторические названия, подчеркивающие преемственность поколений и служащих напоминанием об отцах-основателях и людях внесших значительный вклад в становление и развитие Владивостока как города, порта, главной военно-морской базы России на Дальнем Востоке. Называть же в честь Щетининой второстепенную, недавно появившуюся улицу было бы, по меньшей мере, некорректно.

В свете сложившихся обстоятельств Совет Почетных граждан города Владивостока предлагает назвать именем Анны Щетининой проспект, строительство которого планируется в рамках подготовки к проведению саммита АТЭС. Согласно утвержденным планам, проспект пройдет через весь город, соединит федеральную трассу М-60 от района Седанки с бухтой Патрокл, и будет соприкасаться с основными городскими магистралями. Столь важный для инфраструктуры города объект достоин стать именным, и быть названным в честь Анны Ивановны Щетининой.

Совет почетных граждан, обращаясь к исполняющему обязанности главы администрации, депутатам, членам комиссии, убежден, что в случае принятия такого решения потомки выполнят свой долг перед Щетининой, навсегда закрепив ее имя на карте Владивостока – города, который она прославила своей трудовой биографией.

