«Мертвая зона» площадью 3 тысячи квадратных километров обнаружена в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК. 20 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Колоссальный слой океанской воды с низким содержанием кислорода поднялся два года назад из глубин у тихоокеанского побережья Канады и оставил за собой беспрецедентную по масштабам «мертвую зону». Ученые-океанологи наблюдали, как рыба уходила из этого района, а крабы, морские звезды и другие обитатели гибли в огромных количествах и их останки усеивали океанское дно.

Как сообщила газета «Оттава ситизен» со ссылкой на мнение ученых, пытающихся найти исторические аналогии для объяснения феномена, «мертвая зона» простиралась на 3 тысячи квадратных километров - от канадской границы до побережья штата Орегон.

Существует теория, что этот феномен связан с изменением направлений ветра вдоль Тихоокеанского побережья, когда в начале весны ветры с севера гонят на юг океанскую воду с низким содержанием кислорода, которая обычно находится на глубине 600 метров.

По словам одного из участников исследования, океанолога из Университета Орегона Фрэнсиса Чэна, такие слои океанской воды наблюдались с 2000 года и в некоторых случаях возникали всего в двух километрах от побережья. По мнению канадских ученых, занимавшихся этой проблемой, необходимо установить научную аппаратуру для постоянного слежения за содержанием кислорода в океанской воде у юго-западного побережья острова Ванкувер. Именно там, по мнению эксперта канадского министерства рыболовства и морских ресурсов Билла Крауфорда, находится наиболее угрожаемый район.

Защиты от этой стихии ученые, естественно, пока не видят.

