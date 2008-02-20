В борьбе с контрабандой помогут кинологи

В конце 2007 года в Федеральной таможенной службе России состоялось совещание по подведению итогов работы кинологических подразделений таможенных органов за 2007 год и задачах на 1 полугодие 2008 года. Помимо итогов, на совещании говорили о создании новых кинологических подразделений в местах пунктов пропуска пассажиров.

Как пояснила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Амурской таможни Анна Бурмистрова, основной целью создания подобных отделов является повышение результативности обнаружения контрабанды.

В Амурской таможне тоже появилось такое структурное подразделение. Его работа будет строиться в зависимости от складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности таможенного органа. Нести службу будут 2 кинолога и начальник отделения. Основным критерием оценки работы кинолога с собакой станет количество случаев обнаружения контрабанды.

Для эффективной работы еще необходимо провести ряд мероприятий, таких как закупка служебных собак (скорее всего, это будут овчарки, лабрадоры или спаниели), оборудование мест для собак на таможенных постах, решить вопрос о транспорте для доставки собак на таможенные посты, наладить систему взаимодействия с подразделениями оперативно-розыскным и таможенного контроля и другие.





