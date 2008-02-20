В минувшем году ОАО «ДРСК» затратило 1.5 млрд рублей на оплату товаров, работ и услуг

БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Свыше 7 тысяч человек посетили страничку http://drsk.ru/ с момента объявления конкурса среди посетителей сайта ОАО «ДРСК». В ходе конкурса выяснилось, что самым посещаемым является раздел о закупках, сообщает пресс-служба ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Компания ежедневно проводит торги на поставку оборудования и проведение работ для всех филиалов. «География поставщиков - вся Россия, - говорит заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельностью Владимир Юхимук. - Наша компания заключает договоры только с российскими компаниями, но они поставляют и зарубежное оборудование.

Например, в 2007 году в Приморье на подстанцию «Залив» закупили и установили итальянские ячейки PASS, а для Амурской области приобрели вакуумные выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы для собственных нужд и трансформаторы напряжения фирмы Siemens. Сейчас подстанция «Астрахановка», на которой это оборудование установлено, обеспечивает бесперебойное электроснабжение ряда предприятий и одного из жилых районов города Благовещенска».

В минувшем году компания затратила полтора миллиарда рублей на оплату товаров, работ и услуг поставщиков и подрядчиков. Более чем в 90% случаев проведения закупочных процедур были организованы открытые торги. В результате «ДРСК» сэкономила около 180 миллионов рублей. Эти деньги руководство компании направило на текущие ремонты и реконструкцию сетей.

Справка:

ОАО «ДРСК» занимается эксплуатацией энергосетевых комплексов, расположенных на территории Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев, юга Якутии. В обслуживании компании свыше 50 тысяч километров линий электропередач напряжением 35, 110 кВ, 699 подстанций. Головной офис компании расположен в Благовещенске Амурской области.

