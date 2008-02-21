Обзор материалов «Российской газеты», за четверг 21 февраля

ВЛАДИВОСТОК. 21 февраля. ВОСТОК-МЕДИА -

Тимошенко осталась без «конька»

Премьер Украины не сможет обсуждать в Москве газовый вопрос

ВИЗИТ

Юрий Ершов

В среду в российскую столицу с двухдневным визитом прибыла премьер Украины Юлия Тимошенко. Любопытно, что глава правительства, несмотря на широко анонсируемое заболевание ангиной, не отказалась от поездки. Она отказалась выполнить рекомендацию президентского секретариата отменить визит, поскольку в это же время на неформальном саммите глав СНГ в Москве будет находиться президент Украины Виктор Ющенко.

Российская сторона не намерена обсуждать с Тимошенко вопросы газа. Кстати, и президент Украины попросил своего премьера не политизировать на переговорах в Москве газовый вопрос. «То, что задолжали, нужно платить, или наша страна станет перед вызовом, за который очень дорого заплатит. Я просил бы это учесть при организации переговоров в Москве», — заявил президент на встрече с Тимошенко в среду утром, перед ее визитом в Москву.

Подробнее на 1-й полосе «РГ».



С повышением

Пособия и зарплаты бюджетникам будут увеличиваться

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Алексей Ильин

Совет Федерации на очередном заседании одобрил закон, предусматривающий повышение пособий и зарплат бюджетникам, сенаторы также обсудили доклад Дмитрия Козака о территориальном планировании.

Согласно поправкам в закон о трехлетнем бюджете, расходы федерального бюджета на 2008 год теперь предполагается увеличить на 331,3 миллиарда рублей, то есть на 5 процентов, в 2009 году планируется увеличение бюджета на 11,2%, а в 2010-м — на 11,7%. Уже в текущем году закон предусматривает значительное увеличение зарплат бюджетников и военнослужащих, а также повышение пенсионного обеспечения граждан России. С 1 апреля 2008 года ежемесячные денежные выплаты россиянам, имеющим право на соцподдержку (а их в стране около 16 с половиной миллионов), возрастут на 8,5 процента. Ранее предполагалось, что они увеличатся на 7 процентов. Повышение выплат будет касаться в первую очередь инвалидов, Героев Соцтруда, Героев Российской Федерации и Советского Союза, а также некоторых категорий ветеранов. Кроме того, с 1 января этого года увеличился размер пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Подробнее на 2-й полосе «РГ».





ПОГОВОРИМ…

Они выбрали позор. А мы?

Виталий Дымарский,

журналист

Двухнедельное отсутствие в «РГ», вызванное непредвиденными личными обстоятельствами, дало мне определенную фору в оценке текущих событий. Во всяком случае, появилось время для того, чтобы не бежать за ними сломя голову, а взглянуть на сегодняшние обстоятельства жизни — внешние и внутренние — не с позиции комментария по горячим следам, но давая им (и, соответственно, собственным ощущениям) хоть чуть-чуть остыть.

Что касается Косово, вопрос вроде бы ясен. Когда в 30-е годы прошлого столетия Чемберлен подписал соглашение с Гитлером и сказал в английском парламенте: «Я привез вам мир!», ему ответил Черчилль: «У нас был выбор: война или позор. Мы выбрали позор, а войны и так не избежать!» Так вот, те страны, которые толкали косоваров к одностороннему провозглашению независимости и спешат признать эту независимость, руководствуясь в значительной мере страхом перед непредсказуемой реакцией албанцев, безусловно, выбрали позор.

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Детям до шестнадцати — вход ограничен

подробности

Максим Лыско

Хабаровск

В Хабаровском крае местные депутаты запретили подросткам в возрасте до 16 лет после 22.00 посещать дискотеки, ночные клубы и рестораны.

Корреспондент «РГ» вместе с милиционерами отправился в рейд по ночным заведениям краевого центра. Наряд милиции вместе с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних на несколько минут прерывает концертную программу. После проверки паспортов шоу продолжается. Владелец этого ночного клуба установил свой возрастной ценз, в зале только кому за 18. Пускать малолетних посетителей себе дороже.

— Если человек не выглядит на 18 лет, мы у него требуем документы, — говорит управляющий ночного клуба Денис Рыхтиков.

Подробнее на 7-й полосе «РГ».



Парад суверенитетов

Европейские автономии видят в Косово пример для подражания

следим за ситуацией

Дарья Юрьева

Опасения России, что провозглашение независимости Косово породит «эффект домино», начинают оправдываться. Как минимум пять территорий уже заявили о желании добиваться признания своего суверенитета.

Первыми независимость решили требовать Абхазия и Южная Осетия. Затем стало известно о секретном плане третьей автономии постсоветского пространства — Приднестровья. Но и это далеко не все. Внутри благополучного Евросоюза также стали крепнуть сепаратистские настроения.

Региональное правительство Страны Басков — автономной области на севере Испании — увидело в решении Косово «пример для подражания». «XXI век станет веком национальной самостоятельности малых народов. Политический конфликт в Стране Басков может быть решен лишь после обретения регионом права на самоопределение», — заявила представитель баскской администрации Мирен Аскарате. Ранее независимость Косово приветствовал политик, представляющий интересы другой автономной области королевства. Депутат испанского парламента Жоан Тарда сообщил, что Каталония «пойдет по такому же пути».

Подробнее на 8-й полосе «РГ».



Утерянное сокровище

Кладоискатели Германии идут по следу «Янтарной комнаты»

подробности

Александр Саможнев

В местечке Дойчендорф на юге Германии кладоискатели обнаружили в заброшенной штольне почти две тонны золота. Эксперты не исключают, что эта неожиданная находка может иметь отношение к считающейся безвозвратно погибшей в годы Второй мировой войны «Янтарной комнате».

Металл найден на глубине почти двадцати метров с помощью специальной техники, предоставленной известной горнодобывающей компанией. Компьютерное изображение находки подтверждает: найденный металл, скорее всего, является золотом.

Раскопками руководит депутат бундестага от Свободно-демократической партии, почетный бургомистр Дойчендорфа, Ханс-Петер Хауштайн. Уже более десяти лет он ищет следы «Янтарной комнаты». И теперь не сомневается, что наконец-то обнаружил «самое интересное для поиска сокровищ» место в Германии.

Подробнее на 8-й полосе «РГ».



Сладкая пьеса

К юбилею Людмилы Улицкой ее творческая кухня пополнилась «Русским вареньем»

литература

Полина Клюкина

В арт-галерее «Древо» издательство «Эксмо» презентовало поклонникам творчества Людмилы Улицкой, лауреата Букеровской премии и премии «Большая книга», три ее ранее не дегустируемые пьесы. Подавались они на самобытной мешковине, оформленной мужем писательницы. Рецепт «Варенья» пытались узнать десятки журналистов.

Изначально ингредиенты тщательно отбирались. В «Варенье» должны были попасть только наиболее завершенные и цельные пьесы. Идеи их создания прорастали каждая по-своему.

— Одна из них, например, была заказной, — рассказала Улицкая. — Иностранный театральный продюсер попросил написать для него по-настоящему русскую вещь. Смешно — один еврей просит другого написать русскую пьесу! Ее сюжет мне навеяла книга о гонении на церковь. Она оказала на меня огромное впечатление, это были материалы КГБ. И я написала ее. Это тема юродивых. Я тяжело ее писала, но интересно. Столкнулась с уникально богатым пластом языка и материала.

Подробнее на 9-й полосе «РГ».



Молодо и уже «зелено»

Предаукционная выставка русского современного искусства

Выставка

Михаил Боде

По недавно сложившейся традиции аукционный дом Sotheby"s демонстрирует в Москве избранные произведения, которые в середине марта будут проданы в Лондоне. Сейчас в Центре искусств на Неглинной показывают 30 из 150 лотов.

Разогревшись лет пять тому назад на продажах «старого» русского искусства, Sotheby"s в прошлом году решило прощупать почву и под современным русским искусством. Конечно, понятие это для широкой публики не слишком отчетливое, но тем не менее оно принято как аксиома кланом галеристов, кураторов, критиков и коллекционеров, занимающихся contemporary art. Если обрисовать его в общих чертах, то это художники, вышедшие из советского андерграунда и в основном связанные с концептуалистским движением, плюс к этому разновозрастная молодежь, появившаяся после перестройки и «московского» Sotheby"s 1988 года. Кстати, благодаря ему местное творчество и стало известным в мире при том, что сами художники не получили тогда чаемых «зеленых»: им выплатили рублями, да и то не все.

Подробнее на 9-й полосе «РГ».



Обзор материалов «Российской газеты»-Неделя, за четверг 21 февраля, 2007 года.



Дмитрий Медведев требует сделать правосудие гуманным и независимым

Четыре шага к справедливости

Проект

Владислав Куликов

Российскую судебную систему ждет коренная модернизация. Главная задача — сделать суд более честным, справедливым и независимым. Таким, чтобы у граждан выработалась стойкая привычка решать свои проблемы с помощью закона. Такие цели наметил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.

Подробнее на 3-й полосе «РГ»-Неделя.



План четырех «И»

Подробности

Игорь Юргенс

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Цель ясна — обеспечить в России качество жизни не хуже, чем в развитых государствах. Это достойные зарплаты и пенсии, доступное образование и медицина, сокращение бедности и возможность пользоваться всеми благами цивилизации даже в самом отдаленном уголке страны.

Чтобы добиться этого, в ближайшие четыре года мы должны будем сконцентрироваться на четырех главных направлениях. Как определил их первый вице-премьер Дмитрий Медведев, это «четыре «и» — институты, инфраструктура, инновации, инвестиции.

Почему на первом месте стоят именно институты? В это понятие входит все, что влияет на на нашу жизнь: от судебной, правовой системы, арбитража, общественных организаций до налоговой системы, частной собственности и антимонопольного законодательства. Не менее важна и политическая конкуренция. Иначе — застой, волюнтаризм, провал.

Подробнее на 5-й полосе «РГ»-Неделя.



Аэропорт в тумане

При задержке рейса не спешите платить за то, что вам обязаны дать бесплатно

Потребительский ликбез

Отправляясь в командировку или тем более в туристическую поездку с семьей, не лишним будет знать, какими правами обладает потребитель при взаимоотношениях с авиакомпаниями в случае задержки рейса, что не редкость для большинства авиакомпаний и волнует не только граждан России, но и жителей Европейского Союза.

В октябре 2007 года в нашей стране на радость потребителям вступил в силу Приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. N 82, установивший Федеральные авиационные правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и требования к обслуживанию. Данный документ является обязательным для всех авиакомпаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в нашей стране. Итак, на что мы можем рассчитывать?

Закрепленный в правилах порядок обслуживания граждан в случае задержки авиарейсов устанавливает перечень минимальных услуг, которые должны быть оказаны авиакомпанией пассажиру бесплатно.

Это:

1.предоставление пассажиру с детьми (до 7 лет) комнаты матери и ребенка незамедлительно. У одного из родителей должна быть возможность сразу же получить доступ в помещение на период ожидания;

2.при ожидании отправления рейса более двух часов — обеспечение прохладительными напитками;

Подробнее на 8-й полосе «РГ»-Неделя.



Америкосово

Провозглашение независимости края стало причиной серьезного раскола в Европе

Следим за ситуацией

Владислав Воробьев

То, чего одни ждали почти с ужасом, а другие с замиранием сердца, произошло: Приштина в одностороннем порядке объявила Косово независимым государством.

Дальше события развивались по вполне прогнозируемому сценарию. Ни Совет безопасности ООН, созванный по инициативе России, ни Совет министров иностранных дел государств Евросоюза, собравшийся в Брюсселе, не смогли дать четкого ответа на резонный вопрос: что делать дальше? Нельзя сказать, что в ключевых международных структурах началась паника, но и порядка точно больше не стало.

Присутствовавший на Совбезе ООН президент Сербии Борис Тадич, выслушав всех его членов, раздосадованно констатировал, что Организация Объединенных Наций оказалась не в состоянии противостоять нарушителям международного права. Не менее раздосадованными оказались и еврогранды после заседания в Брюсселе. Франция, Великобритания, Германия и Италия вместе с США рассчитывали, что независимость Косово в едином порыве поддержат все страны Евросоюза. Не вышло.

Подробнее на 11- полосе «РГ»-Неделя.



Андрей Тарковский

Мартиролог. Дневники.

1970 год

3 сентября

Очень хочется показать «Рублева» Солженицыну. Поговорить с Шостаковичем?

Как тщеславны старики — все эти Герасимовы! Как они жаждут славы, похвал, наград, премий! Очевидно, думают, что от этого они станут лучше снимать. Жалкие они какие-то. Несчастные дилетанты, своими поделками зарабатывающие деньги. И вполне профессионально, должен заметить. Кстати, Гейзе остроумно высказался на этот счет:

«Дилетант — это курьезный человек, который испытывает удовольствие делать то, чего он не умеет».

Также вызывают жалость т.н. художники, поэты, писатели, которые находят, что впали в состояние, при котором им невозможно работать. Зарабатывать — внес бы я уточнение. Для того, чтобы прожить, немного надо. Зато ты свободен в своем творчестве. Печататься, выставляться, конечно, надо, но если это невозможно, то остается самое главное — возможность создавать, ни у кого не спрашивая на то разрешения. В кино же это невозможно. Без государственного соизволения нельзя снять ни кадра. На свои деньги — тем более. Это будет рассмотрено как грабеж, идеологическая агрессия, подрыв основ. Если писатель, несмотря на одаренность, бросит писать оттого, что его не печатают, это не писатель. Воля к творчеству определяет художника, и черта эта входит в определение таланта.

Подробнее на 27- полосе «РГ»-Неделя.

