Олег Сафонов: «Благодаря нацпроекту «Образование» на Дальнем Востоке возрождается уважение к профессии учителя»

ХАБАРОВСК. 21 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Ход реализации в регионах ДФО приоритетного национального проекта «Образование», исполнение в субъектах РФ Указа Президента РФ «О проведении Года семьи в Российской Федерации» и работа по подготовке юношеской команды ДФО для участия в форуме «молодежной восьмерки» в Японии в 2008 году обсуждалось на заседании подкомиссии по образованию и науке Межведомственной комиссии по социальной политике полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе полпреда, на заседании отмечалось, что впервые за несколько десятков лет отрасль получила столь значительное финансирование и материально-технические ресурсы. По нацпроекту «Образование» ДФО получил в 2007 году 4,3 млрд. рублей. Более половины общеобразовательных школ округа уже оснащены новым учебным оборудованием, компьютерной техникой, школьными автобусами. Около 40 тысяч учителей получают доплату за классное руководство. Грант в размере одного миллиона рублей за последние 2 года получили 304 школы, внедряющие инновационные образовательные программы. Более тысячи педагогов-новаторов премированы по 100 тысяч рублей.

Государственную поддержку развития инновационной деятельности в 2007 году получили: Дальневосточный государственный технический университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Якутский государственный университет имени К.М.Амосова, а также судостроительный колледж №6 в Комсомольске-на-Амуре и профессиональное училище № 40 в Хабаровске.

С 2007 года в рамках реализации образовательного нацпроекта ведется мониторинг состояния здоровья и питания детей на всех ступенях образования - от детского сада до выпуска из школы. Практически во всех субъектах Федерации округа апробируются новые механизмы системы оплаты труда и оценки качества образования.

На особом контроле у полпреда президента РФ Олега Сафонова – реализация в регионах ДФО «Года семьи».

С 2006 года школьники России принимают участие в саммите «Большой восьмерки». Председателем в «Группе восьми» и хозяйкой саммита в 2008 году выступит Япония. В юношескую команду России войдут дети из Дальневосточного федерального округа. Они будут определены из числа - победителей и лауреатов региональных конкурсов «Мир глазами молодых» и «Школа добра».







