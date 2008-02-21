«ВИМ-АВИА» - летаем летом по зимним ценам

ВЛАДИВОСТОК. 21 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – С 19 февраля по 31 марта авиакомпания «ВИМ-АВИА» проводит распродажу билетов на следующие собственные регулярные рейсы, выполняемые в период с 15 мая по 15 августа 2008 года:

Москва – Чита 6850 р.

Москва – Братск 5450 р.

Братск – Чита 2250 р.

Москва – Владивосток 7450 р.

Уфа – Владивосток 10500 р.

Москва - Хабаровск 6500 р.

Уфа – Ереван 137 EUR

Москва – Уфа 2050 р.

Норильск – Челябинск 8500 р.

Москва - Челябинск 3050 р.

Норильск – Краснодар 9500 р.

Челябинск – Краснодар 4500 р.

Москва – Магадан 8550 р.

Москва-Сочи 2000 р.

С дополнительными условиями акции, а также с информацией о других специальных предложениях «ВИМ-АВИА» вы можете ознакомиться на сайте авиакомпании в разделе «Специальные предложения», а также в офисах продаж или по телефону 8-800-7000-757.

