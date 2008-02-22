Пятеро новичков подписали контракты с «Лучом-Энергией»

«Луч-Энергия» накануне заключил личные контракты с тремя новобранцами.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Спорт-Экспресс», контракты с клубом из Владивостока подписали защитник Кирилл Орлов (в минувшем сезоне – «Химки», правами владеет «Москва»), полузащитником Романом Славновым («Шинник»), форвардом Никитой Бурмистровым (ЦСКА).

Ранее приморцы оформили отношения с игроком сборной Белоруссии Виталием Булыгой («Томь») и защитником Акесом Гооре Дакостой (АСЕК Кот-дИвуар).

Заключительный спарринг на сборе в Ташлибуруне команда Владивостока проведет с ФК «Тирасполь». В нем примут участие прилетевшие в расположение команды бразильский хавбек Жилван Гомес Виейра («Зестафони», Грузия) и полузащитник Владе Вуевич («Могрен», Черногория). А вот опорного полузащитника «Хайдука» и сборной Боснии Дарио Дамьяновича в Турции дальневосточники не дождались. Возможно, проблемы с переходом хавбека возникли по причине смены руководства клуба из Сплита - в частности, вчера подал в отставку спортивный директор Томислав Эрцег.

Вместе с тем главный тренер хорватской команды Роберт Ярни заявил, что не будет препятствовать трансферу Дамьяновича при условии, что «Луч-Энергия» выплатит 200 тысяч евро.

