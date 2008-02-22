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Posted 22 февраля 2008, 01:27

Published 22 февраля 2008, 01:27

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

Пятеро новичков подписали контракты с «Лучом-Энергией»

22 февраля 2008, 01:27
Сюжет
Спорт
За трансфер Дамьяновича предстоит заплатить 200 тысяч евро

«Луч-Энергия» накануне заключил личные контракты с тремя новобранцами.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Спорт-Экспресс», контракты с клубом из Владивостока подписали защитник Кирилл Орлов (в минувшем сезоне – «Химки», правами владеет «Москва»), полузащитником Романом Славновым («Шинник»), форвардом Никитой Бурмистровым (ЦСКА).
Ранее приморцы оформили отношения с игроком сборной Белоруссии Виталием Булыгой («Томь») и защитником Акесом Гооре Дакостой (АСЕК Кот-дИвуар).
Заключительный спарринг на сборе в Ташлибуруне команда Владивостока проведет с ФК «Тирасполь». В нем примут участие прилетевшие в расположение команды бразильский хавбек Жилван Гомес Виейра («Зестафони», Грузия) и полузащитник Владе Вуевич («Могрен», Черногория). А вот опорного полузащитника «Хайдука» и сборной Боснии Дарио Дамьяновича в Турции дальневосточники не дождались. Возможно, проблемы с переходом хавбека возникли по причине смены руководства клуба из Сплита - в частности, вчера подал в отставку спортивный директор Томислав Эрцег.
Вместе с тем главный тренер хорватской команды Роберт Ярни заявил, что не будет препятствовать трансферу Дамьяновича при условии, что «Луч-Энергия» выплатит 200 тысяч евро.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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