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Posted 22 февраля 2008, 09:37

Published 22 февраля 2008, 09:37

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

В Находке на стоянке сгорело за ночь 6 машин

22 февраля 2008, 09:37
Сюжет
Происшествие
Не исключается поджог Тойоты-Краун 96 годы выпуска

НАХОДКА. 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Огонь с «Тойоты-Краун» 96 года выпуска перекинулся на пять близстоящих автомашин. Возгорание произошло на автопарковке в Находке (Приморский край) на улице Постышева в 3 часа ночи на пятницу.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в дежурной части пожарной службы МЧС России, сразу шесть находкинцев лишились своих автомашин. Сообщение на пульт ОГПС поступило по поводу возгорания одного автомобиля. Но через полчаса, когда пожар был уже потушен, ущерб был нанесен шести иномаркам. Не все, как оказалось, были застрахованы от материального ущерба.
Владельцы машин, придя утром за своими машинами, обнаружили покореженные огнем авто не пригодные для эксплуатации. На месте происшествия работала следственная бригада милиции и Госпожнадзор. Причины возгорания выясняются.
Но уже сейчас не исключается версия поджога именно «Тойоты-Краун» 96 года выпуска, с какой целью - выяснит следствие. Пострадавшие автовладельцы подали иски на держателей автостоянки с требованием возмещения ущерба.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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