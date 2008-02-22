Водителям въезд запрещен, а пешеходам идти можно

В связи с празднованием Дня защитника Отечества меняется режим работы автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, 23 и 24 февраля в пунктах пропуска «Полтавка», «Турий Рог», «Марково» , а также на грузовом направлении в пункте пропуска «Пограничный-автодорожный» будут выходными.

На пассажирском направлении пункт пропуска «Пограничный-автодорожный» в праздничные дни будет работать в обычном режиме.

Пункт пропуска «Краскино» 23 февраля будет работать только на пропуск транзитных пассажиров парома «Нью Донг Чун» и транспортных средств, а 24 февраля здесь будет выходным днем.

Остальные пункты пропуска, расположенные на участке пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, будут работать в прежнем режиме.

