Водителям въезд запрещен, а пешеходам идти можно

Posted 22 февраля 2008, 03:00
Published 22 февраля 2008, 03:00
Modified 17 сентября 2022, 14:19
Updated 17 сентября 2022, 14:19
В связи с празднованием Дня защитника Отечества меняется режим работы автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, 23 и 24 февраля в пунктах пропуска «Полтавка», «Турий Рог», «Марково» , а также на грузовом направлении в пункте пропуска «Пограничный-автодорожный» будут выходными.
На пассажирском направлении пункт пропуска «Пограничный-автодорожный» в праздничные дни будет работать в обычном режиме.
Пункт пропуска «Краскино» 23 февраля будет работать только на пропуск транзитных пассажиров парома «Нью Донг Чун» и транспортных средств, а 24 февраля здесь будет выходным днем.
Остальные пункты пропуска, расположенные на участке пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, будут работать в прежнем режиме.