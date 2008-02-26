Фестиваль «Серебряная корюшка-2008» прошел в Советской Гавани

ХАБАРОВСК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА -На международный уровень вышел конкурс «Серебряная корюшка-2008», который состоялся в Советской Гавани. В нем приняли участие 33 команды из Советско-Гаванского, Ванинского, Амурского, Нанайского районов, а также команда из Южной Кореи и российско-японская сборная местного деревообрабатывающего СП «Ванино-Тайрику», сообщает читателям газета «Тихоокеанская звезда», передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Нынешний фестиваль - третий по счету. Основанный в 2006 году по инициативе местного энтузиаста и заводилы Александра Лукьянчука, заместителя начальника районного управления культуры, он сразу завоевал популярность среди местных подледников. Южно-корейские гости, прибывшие на побережье для строительства завода по переработке опилок, и работающие здесь японцы, узнали о конкурсе и выразили желание принять в нем участие.

Правда, с самой «виновницей торжества» - маленькой рыбкой, пахнущей свежими огурцами, вышла незадача: как ни старались рыбаки, на какие только хитрости не шли, даже самого настоящего потомственного шамана позвали, чтобы он своим камланием привлек рыбацкое счастье, но... не клевала в этот день корюшка!

Однако не похоже было, чтобы участников фестиваля этот факт сильно огорчил. В программе конкурса было еще очень много различных состязаний, в которых можно было показать свое мастерство и верность рыбацкому делу. И соревнование на скорейшее бурение лунок, и поединок болельщиков. А победителем «Серебряной корюшки-2008» стала советско-гаванская команда «Рыболов», представлявшая СП «Ванино-Тайрику». Ее участнику Геннадию Милованову посчастливилось-таки поймать одну-единственную рыбку - маленькую навагу. Он же быстрее всех - за 13 секунд - сумел пробурить лунки. Получили призы и дебютанты конкурса - участники из Южной Кореи и Японии.



