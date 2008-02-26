Состоялась спартакиада предприятий дальневосточных филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»

ХАБАРОВСК. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - С 23 по 25 февраля в пригороде Хабаровска состоялась 4 спартакиада дальневосточных филиалов ОАО «ФСК ЕЭС». За звание лучшего боролись команды управленцев Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока и Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) МЭС Востока, а так же Амурского, Хабаровского и Приморского предприятий филиалов. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе предприятия, соревнования проводились по восьми видам спорта. К привычным для подобных спартакиад состязаниям по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, бильярду добавились стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину и поднятие гири.



Абсолютным победителем соревнований в четвертый раз подряд стала сводная команда специализированного предприятия и управления ТОиР МЭС Востока, которой и был вручен переходящий кубок. Победители и призеры в каждом виде программы награждены грамотами и памятными призами.



Для дальневосточных филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» спартакиады стали уже традиционными. Подобные мероприятия сплачивают коллектив, что является залогом успешной производственной деятельности.



