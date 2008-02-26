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Posted 26 февраля 2008, 06:42

Published 26 февраля 2008, 06:42

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

В Находке досрочно проголосовала треть находящихся в море судов

26 февраля 2008, 06:42
Больше всего избирательных участков на судах Преображенской базы тралового флота

НАХОДКА. 26 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В досрочном голосовании по выборам Президента Российской Федерации приняли участие экипажи 37 находящихся в море судов, которые образованы территориальной избирательной комиссией Находки. Всего решением находкинского теризбиркома открыто 110 судовых избирательных участков, сообщает информагентство «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.
Территориальной избирательной комиссией Находки образованы избирательные участки на судах, зарегистрированные в администрации морского порта Находка и Государственной морской администрации Находкинского морского рыбного порта. Как уточнил председатель теризбиркома Юрий Кайданович, 110 открытых на сегодняшний день судовых участков – это предельная цифра. Их число до 2 марта уже не увеличится, но может уменьшиться, скажем, если судно вернется в порт. К примеру, на выборах в Государственную Думу в декабре минувшего года по Находке было образовано 114 судовых участков. По разным причинам 16 из них закрыли, поэтому голосование в море проходило на 98 судах.
На этот раз больше всего участков на судах Преображенской базы тралового флота: по 20-ти судам этого предприятия включены в списки 1 267 человек. У Находкинской базы активного морского рыболовства на два участка меньше, но число голосующих на 167 больше. Связано это с тем, что у БАМРа на промысле находятся в основном крупные рыболовецкие траулеры с экипажами от 70 до 90 человек.
Всего участки образованы на судах 29-ти транспортных и рыболовецких компаний. Общее число голосующих на них составляет 4 505 человек. По состоянию на 26 февраля, в досрочном голосовании по выборам Президента Российской Федерации приняли участие экипажи 37 находящихся в море судов. Полученные результаты по каналам специальной связи передаются на берег и по закону могут быть обнародованы только после закрытия береговых избирательных участков 2 марта.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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