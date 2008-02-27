О планах по Транссибу и БАМу рассказали японцам дальневосточные железнодорожники

ХАБАРОВСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В управлении Дальневосточной железной дороги с визитом побывали представители Японской ассоциации торговли с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Встреча состоялась по инициативе японской стороны.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в службе по связям с общественностью ДВЖД, в составе делегации были профессор университета Тейкю г-н Генка Томонори и старший научный сотрудник РОТОБО г-н Накаи Такафуми. Представителей РОТОБО интересовала стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года.

И.о. главного инженера Дальневосточной дороги Юрий Козиной рассказал гостям об основных инвестиционных проектах, которые предстоит реализовать на дороге. В 2009 году будет открыто движение по второй очереди мостового перехода через реку Амур, затем планируется реконструкция тоннеля под рекой Амур. Другим проектом на Дальнем Востоке станет развитие участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.

Разработан проект реконструкции участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля.

В перспективе, в соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, планируется специализация БАМа для пропуска тяжеловесных поездов, а Транссиба – для пропуска специализированных контейнерных поездов и для пассажирского движения.

Предполагается строительство свыше 3,2 тыс. км новых железнодорожных линий, в частности, к месторождениям полезных ископаемых, модернизация и реконструкция действующих магистралей для освоения перспективных объемов грузовых перевозок.

В завершении встречи представители ассоциации выразили благодарность за содержательные ответы. «Контролировать такую территорию, которая в 16 раз превышает размеры Японии - весьма трудное дело», - заметил г-н Томонори.

Японская ассоциация торговли с Россией и новыми независимыми странами является некоммерческой организацией, содействующей сотрудничеству между Японией и Российской Федераций.

