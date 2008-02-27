Опасные шашечки Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Давно канули в лету времена, когда услуги такси оказывало муниципальное автопредприятие. Теперь этот вид деятельности отдан на откуп «частникам». Однако хорошо, если водитель окажется профессионалом.

Ежедневно мы становимся очевидцами того, как водитель на машине такси припарковался на остановке общественного транспорта, особенно в оживленном месте. Многие имели возможность наблюдать, как лихие извозчики «подрезают» другие автомобили, превышают скорость, проезжают без торможения перед «зеброй», игнорируют красный сигнал светофора и т.д.

Как пояснили корреспонденту «Восток-Медиа» в ГИБДД Владивостока, участник ДТП проходит в качестве таксиста лишь в том случае, если он управлял автомобилем организации, на законных основаниях занимающейся перевозкой пассажиров легковым транспортом. Остальные же «таксующие», будь-то шоферы на авто «с грядки» или водители, работающие в фирмах на личных машинах, фигурируют как частные лица.

В сфере таксомоторных перевозок конкуренция огромная. Одни фирмы открываются, другие закрываются, третьи себя не афишируют. Известны случаи, когда человек, «загоревшийся» желанием заняться незаконным предпринимательством, ставит на крышу своей машины опознавательный знак такси, придумывает свою «фирму», называет ее каким-нибудь «Вашим», «Твоим» или «Моим такси», расклеивает по городу объявления, указав в них свой мобильный телефон, рассылает СМС-сообщения и получает заказы. В каком состоянии находится этот водитель и есть ли у него права на управление автомобилем, можно только догадываться. От таких «предпринимателей» страдают честные таксисты, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом и платят налоги.

Есть у этой проблемы и моральный аспект. Вызвал я как-то раз такси по телефону. Диспетчер сказал, что поездка обойдется мне примерно в 180 рублей. Не успели мы тронуться с места, как вдруг шофер заприметил молодых людей у обочины. Остановился, предложил им доехать за 150.

Однако по рации о «подсадке» он не сообщил. Находчивому извозчику удалось убить не двух, а сразу трех зайцев. Во-первых, он подхалтурил. Во-вторых, обманул своего работодателя. А в-третьих, пропустил деньги мимо казны государственного бюджета. Когда мы добрались до места назначения, предприимчивый водитель потребовал за проезд двести рублей. Я ему вежливо возразил, что диспетчер сказал, поездка будет стоить сто восемьдесят рублей. С неохотой водитель уступил.

Без сомнения, услуги легкового автомобильного транспорта в нашем городе пользуются спросом. Ездить на такси - это быстро и удобно, однако порой небезопасно и не всегда надежно. Необходимо быть внимательным при выборе того, кому вы на несколько минут доверяете свою жизнь. Специалисты советуют отдавать предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя фирмам, которые готовы предоставить полную и достоверную информацию о себе и своих водителях.

