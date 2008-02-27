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Posted 27 февраля 2008, 08:36

Published 27 февраля 2008, 08:36

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

С рок-оперой «Парфюмер» познакомятся сегодня хабаровчане

27 февраля 2008, 08:36
Она создана по мотивам одноименного романа немецкого писателя Патрика Зюскинда

ХАБАРОВСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в хабаровском спортивно - зрелищном комплексе «Платинум Арена» состоится презентация рок-оперы Игоря Демарина «Парфюмер», созданная по мотивам одноименного романа немецкого писателя Патрика Зюскинда, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Роли исполнят народный артист СССР Владислав Пьявко, заслуженный артист России Валерий Ярёменко, певицы Виктория Морозова-Макарская и Наталья Фатеева, гитарист Дмитрий Четвергов и другие российские актеры и певцы в сопровождении Дальневосточного симфонического оркестра. В красочном представлении также примут участие сводный хор Хабаровского колледжа искусств, женский академический хор Хабаровского государственного института искусств и культуры и мужской хор ансамбля песни и пляски КДВО.
Идея создания музыкального произведения по роману "Парфюмер. История одного убийцы", с экранизированным вариантом которого зрители уже знакомы, родилась в 1999 году, когда музыкант и композитор Игорь Демарин впервые прочел эту книгу. Работа над созданием рок-оперы началась в том же году. Либретто будущего произведения написал известный поэт-драматург Юрий Рыбчинский. Это произведение было закончено в декабре 2006 года.
Автор романа Патрик Зюскинд положительно отозвался о российской рок-опере "Парфюмер".

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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