Posted 27 февраля 2008, 02:50
Published 27 февраля 2008, 02:50
Modified 17 сентября 2022, 14:19
Updated 17 сентября 2022, 14:19
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Школьники Петропавловска участвуют в акции «Я – гражданин России». Учащиеся 8 городских школ представили на суд жюри социально-значимые для Петропавловска проекты. Готовить необходимые для конкурса материалы школьники начали ещё в сентябре. Подростки исследовали проблемы освещения и благоустройства территории своих школ, обустройства спортивных площадок и парковых зон. Особую актуальность в «Год семьи» имеет проект, посвящённый проблемам детей-сирот.
Устная защита представленных на конкурс проектов пройдёт в доме творчества «Юность» 27 февраля. Начало в 15.00.
Победители муниципального этапа конкурса «Я – гражданин России» получат право представлять город на краевом этапе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))