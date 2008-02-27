ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Школьники Петропавловска участвуют в акции «Я – гражданин России». Учащиеся 8 городских школ представили на суд жюри социально-значимые для Петропавловска проекты. Готовить необходимые для конкурса материалы школьники начали ещё в сентябре. Подростки исследовали проблемы освещения и благоустройства территории своих школ, обустройства спортивных площадок и парковых зон. Особую актуальность в «Год семьи» имеет проект, посвящённый проблемам детей-сирот.

Устная защита представленных на конкурс проектов пройдёт в доме творчества «Юность» 27 февраля. Начало в 15.00.

Победители муниципального этапа конкурса «Я – гражданин России» получат право представлять город на краевом этапе.



