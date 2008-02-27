В марте в Приморском крае пройдет Неделя французского кино

Posted 27 февраля 2008, 00:17
Published 27 февраля 2008, 00:17
Modified 17 сентября 2022, 14:19
Updated 17 сентября 2022, 14:19
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - С 13 по 19 марта в Приморском крае пройдет Неделя французского кино. Во Владивостоке культурной площадкой Недели станет киноконцертный комплекс «Океан». Здесь будут представлены семь самых популярных французских фильмов последних лет. Все ленты будут демонстрироваться с синхронным переводом на русский.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, один из фильмов Недели приморским зрителям представит чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Станислав Лефевр, который прибудет в краевой центр 16 марта.
Дирекция Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» проводит Неделю при поддержке посольства Франции в России и общественной организации «Альянс Францез».
Владивосток станет 13-м по счету городом России, где появится представительство «Альянс Францез». Организация будет заниматься совместными творческими и культурными проектами России и Франции.
«Французская кинонеделя» пройдёт в крае уже в четвертый раз.