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Posted 27 февраля 2008, 00:17

Published 27 февраля 2008, 00:17

Modified 17 сентября 2022, 14:19

Updated 17 сентября 2022, 14:19

В марте в Приморском крае пройдет Неделя французского кино

27 февраля 2008, 00:17
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России прибудет во Владивостоке на Неделю французского кино

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - С 13 по 19 марта в Приморском крае пройдет Неделя французского кино. Во Владивостоке культурной площадкой Недели станет киноконцертный комплекс «Океан». Здесь будут представлены семь самых популярных французских фильмов последних лет. Все ленты будут демонстрироваться с синхронным переводом на русский.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, один из фильмов Недели приморским зрителям представит чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Станислав Лефевр, который прибудет в краевой центр 16 марта.
Дирекция Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» проводит Неделю при поддержке посольства Франции в России и общественной организации «Альянс Францез».
Владивосток станет 13-м по счету городом России, где появится представительство «Альянс Францез». Организация будет заниматься совместными творческими и культурными проектами России и Франции.
«Французская кинонеделя» пройдёт в крае уже в четвертый раз.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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