В марте в Приморском крае пройдет Неделя французского кино

ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - С 13 по 19 марта в Приморском крае пройдет Неделя французского кино. Во Владивостоке культурной площадкой Недели станет киноконцертный комплекс «Океан». Здесь будут представлены семь самых популярных французских фильмов последних лет. Все ленты будут демонстрироваться с синхронным переводом на русский.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, один из фильмов Недели приморским зрителям представит чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Станислав Лефевр, который прибудет в краевой центр 16 марта.

Дирекция Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» проводит Неделю при поддержке посольства Франции в России и общественной организации «Альянс Францез».

Владивосток станет 13-м по счету городом России, где появится представительство «Альянс Францез». Организация будет заниматься совместными творческими и культурными проектами России и Франции.

«Французская кинонеделя» пройдёт в крае уже в четвертый раз.

