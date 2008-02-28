Имя нового президента РФ официально огласят 7 марта

МОСКВА. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Имя нового президента РФ станет известно 7 марта. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции председатель Центризбиркома Владимир Чуров.

По словам Чурова, уже в 21 час московского времени 2 марта по каналам государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» будут получены первые предварительные данные об итогах голосования в ряде регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. А уже в 10 часов (мск) 3 марта станут известны предварительные данные об итогах голосования со всех избирательных участков. Правда, они не будут иметь юридической силы: официальные итоги подводятся по первым экземплярам бумажных протоколов региональных избирательных комиссий.

Глава ЦИК также отметил: на сегодняшний день страна полностью готова к проведению выборов, добавив, что «все идет точно по графику». Некоторое беспокойство вызывают возможные капризы природы 2 марта - плохая погода может осложнить доставку в Центризбирком бумажных протоколов. «Желаю, чтобы снегопады и ливни не стали неожиданностью, к которой мы не готовы», - подчеркнул Чуров.

Тем гражданам, которые не смогут прийти на избирательные участки 2 марта, предоставлена возможность проголосовать заранее - 17 февраля начались досрочные выборы.

