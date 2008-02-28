Теплоход «Лида Демеш» прибыл к берегам Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Российский теплоход «Лида Демеш», арестованный 23 февраля у берегов Северной Кореи, после разрешения конфликта был отпущен корейскими пограничными властями и сегодня, 28 февраля, подошел к берегам Приморья. Сейчас он готовится к швартовке во Владивостокском морском торговом порту, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщалось ранее, теплоход «Лида Демеш» (судовладелец камчатская компания «Камчатморфлот») следовал из японского порта Хамата во Владивосток с автомобилями на борту. Судно попало в сильный шторм, и капитан решил укрыться от непогоды у побережья КНДР.

Однако судно оказалось в закрытом для судоходства районе, так как на берегу расположен северокорейский военный полигон. Теплоход был задержан пограничными властями КНДР по обвинению в нарушение госграницы и отконвоирован для разбирательства в порт Кимчхек.

