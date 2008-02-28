vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2008, 01:52

Published 28 февраля 2008, 01:52

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Теплоход «Лида Демеш» прибыл к берегам Приморья

28 февраля 2008, 01:52
Судно было арестовано 23 февраля у берегов Северной Кореи

ВЛАДИВОСТОК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Российский теплоход «Лида Демеш», арестованный 23 февраля у берегов Северной Кореи, после разрешения конфликта был отпущен корейскими пограничными властями и сегодня, 28 февраля, подошел к берегам Приморья. Сейчас он готовится к швартовке во Владивостокском морском торговом порту, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как сообщалось ранее, теплоход «Лида Демеш» (судовладелец камчатская компания «Камчатморфлот») следовал из японского порта Хамата во Владивосток с автомобилями на борту. Судно попало в сильный шторм, и капитан решил укрыться от непогоды у побережья КНДР.
Однако судно оказалось в закрытом для судоходства районе, так как на берегу расположен северокорейский военный полигон. Теплоход был задержан пограничными властями КНДР по обвинению в нарушение госграницы и отконвоирован для разбирательства в порт Кимчхек.

#Денис Объедкин#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика