В Хабаровске на пожаре погибла женщина

Posted 28 февраля 2008, 00:17
Published 28 февраля 2008, 00:17
Modified 31 августа 2022, 19:29
Updated 31 августа 2022, 19:29
ХАБАРОВСК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Комната и кухня в квартире общей площадью в 20 квадратных метров выгорели в результате пожара в Хабаровске в многоквартирном доме по улице Серышева.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС края, накануне вечером, в 21.18, на пункт связи службы «01» поступило сообщение о пожаре.
После тушения огня пожарные обнаружили на месте пожара погибшую хозяйку квартиры 62 лет.
Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.