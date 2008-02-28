vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2008, 00:17

Published 28 февраля 2008, 00:17

Modified 31 августа 2022, 19:29

Updated 31 августа 2022, 19:29

В Хабаровске на пожаре погибла женщина

28 февраля 2008, 00:17
Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются

ХАБАРОВСК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Комната и кухня в квартире общей площадью в 20 квадратных метров выгорели в результате пожара в Хабаровске в многоквартирном доме по улице Серышева.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС края, накануне вечером, в 21.18, на пункт связи службы «01» поступило сообщение о пожаре.
После тушения огня пожарные обнаружили на месте пожара погибшую хозяйку квартиры 62 лет.
Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.

#Новости#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика