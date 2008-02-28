В Хабаровске на пожаре погибла женщина

ХАБАРОВСК. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Комната и кухня в квартире общей площадью в 20 квадратных метров выгорели в результате пожара в Хабаровске в многоквартирном доме по улице Серышева.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС края, накануне вечером, в 21.18, на пункт связи службы «01» поступило сообщение о пожаре.

После тушения огня пожарные обнаружили на месте пожара погибшую хозяйку квартиры 62 лет.

Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.

