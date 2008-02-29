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Posted 29 февраля 2008, 04:23

Published 29 февраля 2008, 04:23

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Летчики «Нормандии-Неман» начали парашютные сборы

29 февраля 2008, 04:23
Тренировки проходят на военном аэродроме под Уссурийском

ВЛАДИВОСТОК. 29 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В знаменитом авиационном полку «Нормандия-Неман» Краснознаменного Дальневосточного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны проходят сборы по парашютным прыжкам.

На сборы привлечены начальники парашютно-десантных и поисково-спасательных служб авиационных воинских частей объединения ВВС и ПВО, а также военные летчики местного штурмового авиационного полка.

Парашютные прыжки проводятся с военного транспортного самолета Ан-12.

«Для военного летчика парашютно-десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки,- говорит командир авиационного полка «Нормандия-Неман» полковник Александр Ульянов,- а сегодня для нас приятным является еще и тот факт, что за прыжками наблюдали учащиеся подшефной школы».

Агитация за поступление в военные учебные заведения Военно-воздушных сил России на Дальнем Востоке началась с военного аэродрома под Уссурийском, где в настоящее время базируется кавалер ордена Почетного Легиона Французской республики знаменитый авиационный полк «Нормандия-Неман».

Дети также посетили музей, а все желающие смогли посидеть в кабине штурмовика Су-25 и почувствовать себя настоящими военными летчиками.

По результатам прошлого года из Уссурийского района в училища ВВС поступили 12 человек, из них трое учатся в Краснодарском училище военных летчиков, - сообщили «Восток-Медиа» в службе информации и общественных связей ВВС.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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