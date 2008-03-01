«Молодогвардейцы» Приморья готовятся к весне





ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Приморское отделение организации «Молодая Гвардия» провело Краевой молодежный Форум «Наша политика - весна».

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе региональной организации «Молодой гвардии», в форуме приняли участие свыше 800 человек.

Почетными гостями форума стали Петр Савчук, Сергей Майоров и многие другие.

На форуме, как и планировалось, прошли политдебаты на тему: «Молодежный парламентаризм: миф или реальность». Команда, состоявшая из спикера Андрея Караваева и трех консультантов, выступавшая «ЗА» молодежный парламентаризм и необходимость Молодежного Совета при Думе г. Владивостока по итогам голосования жури, в числе которого были представители Президиума регионального Политсовета Партии "Единая Россия" и видные деятели общественности, одержала победу.

Кроме того, в рамках форума состоялось утверждение Положения о Молодежном Совете при Думе г. Владивостока, в проект которого в течение февраля месяца могли вносить поправки общественные организации г. Владивостока и Приморского края, студенческие объединения и инициативные группы. В голосовании приняли участие почти пятьсот человек, 80 % из которых, проголосовали «за».

«Основной целью нашего форума было развитие молодежного парламентаризма, повышение гражданской активности молодежи и поддержка кандидата в Президенты от нашего движения. Важно, чтобы молодые граждане были готовы к эффективному взаимодействию с государством, участию в решении различных проблем, существующих в современном обществе. Осознание этой ситуации Реальная возможность каждому из нас участвовать в решении общественно-политических и социально-экономических задач - молодежный парламентаризм, который воплощен в Молодежном совете», - заявил начальник приморского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Максим Глушков.

