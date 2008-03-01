Недолго пришлось поволноваться двум хабаровчанам, оставившим автомобили без присмотра

ХАБАРОВСК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Недолго пришлось поволноваться двум незадачливым хабаровчанам, оставившим автомобили без присмотра. Получив сообщения об угонах, сотрудники милиции в течении нескольких часов задержали похитителей, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю.

Автомобиль «Ниссан-Авенир» неизвестные похитили ночью у жилого дома. Сотрудники ГИБДД задержали троих молодых людей, двое из которых ,как выяснилось, работают в коммерческих фирмах, третий – студент одного из хабаровских ВУЗов.

На улице Запарина в центре Хабаровска двое несовершеннолетних учащихся профессионального училища «увели» автомобиль «Ниссан-Пульсар», принадлежащий пенсионеру. Оба задержаны. По факту неправомерного завладения чужим имуществом возбуждены уголовные дела.

Похищенные автомобили возвращены владельцам. Надо сказать, что «хэппи- энд» случается не так уж часто.

