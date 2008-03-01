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Posted 1 марта 2008, 03:13

Published 1 марта 2008, 03:13

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Недолго пришлось поволноваться двум хабаровчанам, оставившим автомобили без присмотра

1 марта 2008, 03:13
Сотрудники милиции в течение нескольких часов задержали похитителей

ХАБАРОВСК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Недолго пришлось поволноваться двум незадачливым хабаровчанам, оставившим автомобили без присмотра. Получив сообщения об угонах, сотрудники милиции в течении нескольких часов задержали похитителей, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю.
Автомобиль «Ниссан-Авенир» неизвестные похитили ночью у жилого дома. Сотрудники ГИБДД задержали троих молодых людей, двое из которых ,как выяснилось, работают в коммерческих фирмах, третий – студент одного из хабаровских ВУЗов.
На улице Запарина в центре Хабаровска двое несовершеннолетних учащихся профессионального училища «увели» автомобиль «Ниссан-Пульсар», принадлежащий пенсионеру. Оба задержаны. По факту неправомерного завладения чужим имуществом возбуждены уголовные дела.
Похищенные автомобили возвращены владельцам. Надо сказать, что «хэппи- энд» случается не так уж часто.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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