В Питере «Спартак-Приморье» блеснул результативностью

ВЛАДИВОСТОК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Санкт-Петербурге в матче баскетбольной Суперлиги «А» «Спартак» принимал «Спартак-Приморье» из Владивостока.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт БК «Спартак-Приморье», гости провели матч агрессивно и уверенно победили 74:91 (23:25, 15:21, 16:24, 20:21).

«Спартак-Приморье»: Макшанцев – 26 очков (1 передача, 2 перехвата, 1 блок-шот, 7 подборов), Панин – 19 очков (1 передача, 1 блок-шот, 4 подбора), Блейр – 16 очков (2 передачи, 1 блок-шот, 7 подборов), Бремер – 12 очков (8 передач, 1 перехват, 3 подбора), Милькович – 8 очков (1 передача), Гиневичус – 5 очков (4 передачи, 2 перехвата, 1 подбор), Фомин – 3 очка (1 перехват, 1 подбор), Сухоруков – 2 очка (1 передача, 1 перехват, 2 блок-шота, 2 подбора), Булганин – 0 очков, Полищук – 0 очков.

