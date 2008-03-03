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Posted 3 марта 2008, 00:58

Published 3 марта 2008, 00:58

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

В Питере «Спартак-Приморье» блеснул результативностью

3 марта 2008, 00:58
Сюжет
Спорт
Отличный матч провели Станислав Макшанцев и Вадим Паниyн

ВЛАДИВОСТОК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Санкт-Петербурге в матче баскетбольной Суперлиги «А» «Спартак» принимал «Спартак-Приморье» из Владивостока.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт БК «Спартак-Приморье», гости провели матч агрессивно и уверенно победили 74:91 (23:25, 15:21, 16:24, 20:21).
«Спартак-Приморье»: Макшанцев – 26 очков (1 передача, 2 перехвата, 1 блок-шот, 7 подборов), Панин – 19 очков (1 передача, 1 блок-шот, 4 подбора), Блейр – 16 очков (2 передачи, 1 блок-шот, 7 подборов), Бремер – 12 очков (8 передач, 1 перехват, 3 подбора), Милькович – 8 очков (1 передача), Гиневичус – 5 очков (4 передачи, 2 перехвата, 1 подбор), Фомин – 3 очка (1 перехват, 1 подбор), Сухоруков – 2 очка (1 передача, 1 перехват, 2 блок-шота, 2 подбора), Булганин – 0 очков, Полищук – 0 очков.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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