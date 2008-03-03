vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2008, 03:48

Published 3 марта 2008, 03:48

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Волейболистки хабаровского «Самородка» уверенно переиграли «Балаковскую АЭС»

3 марта 2008, 03:48
Сюжет
Спорт
Впереди у дальневосточниц «Финал четырех» в Белграде

ХАБАРОВСК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В матче 10-го тура «Самородок» на своей площадке в трех партиях обыграл «Балаковскую АЭС».
Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», хозяйки площадки победили со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:17). Дальневосточницы обыграли прямого конкурента за попадание в восьмерку сильнейших российского чемпионата.
Матч 11-го тура «Самородок» проведет в Челябинске 9 марта против местного «Автодора-Метар». После этого хабаровчанки отправятся в Москву, где на базе УТЦ «Новогорск», будут готовиться к «Финалу четырех» в Белграде (15-16 марта). Вылет в Сербию запланирован на 14 марта, - сообщает официальный сайт «Самородка».
Следующую же домашнюю игру хабаровчанки проведут 21 марта против липецкого «Стинола». Начало матча в 19 часов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика