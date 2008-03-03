Волейболистки хабаровского «Самородка» уверенно переиграли «Балаковскую АЭС»

ХАБАРОВСК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В матче 10-го тура «Самородок» на своей площадке в трех партиях обыграл «Балаковскую АЭС».

Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», хозяйки площадки победили со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:17). Дальневосточницы обыграли прямого конкурента за попадание в восьмерку сильнейших российского чемпионата.

Матч 11-го тура «Самородок» проведет в Челябинске 9 марта против местного «Автодора-Метар». После этого хабаровчанки отправятся в Москву, где на базе УТЦ «Новогорск», будут готовиться к «Финалу четырех» в Белграде (15-16 марта). Вылет в Сербию запланирован на 14 марта, - сообщает официальный сайт «Самородка».

Следующую же домашнюю игру хабаровчанки проведут 21 марта против липецкого «Стинола». Начало матча в 19 часов.

