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Posted 4 марта 2008, 03:19

Published 4 марта 2008, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Чемпионов для олимпиады в Сочи взрастят на Сахалине

4 марта 2008, 03:19
Сюжет
Спорт
В Южно-Сахалинске в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух открыли новую гондольно-кресельную канатную дорогу

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Приход весны ознаменовался в Южно-Сахалинске открытием новой гондольно-кресельной канатной дороги спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на спортивное информационное агентство «Стадион», в церемонии открытия приняли участие губернатор островного региона Александр Хорошавин и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов.
Новая гондольно-кресельная канатная дорога пролегла до вершины горы Большевик. Ее общая протяженность составляет 2 километра 337 метров. Пропускная способность - 1 500 человек в час. По канатной дороге со скоростью 6 метров в секунду курсируют 43 кабинки по 8 мест в каждой. По совокупности технологических решений эта дорога не имеет аналогов в мире.
Олег Сафонов назвал открытие гондольно-кресельной дороги «знаковым событием»: «Думаю, «Горный воздух» станет спортивной Меккой на Дальнем Востоке. Где еще в России такое есть, когда из города можно в считанные минуты попасть прямо на вершину горного склона, с таким комфортом? Надеюсь, олимпийские чемпионы для олимпиады 2014 года в Сочи вырастут именно на Сахалине».
По словам губернатора области Александра Хорошавина в реконструкцию спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» вложено более 600 миллионов рублей. Это федеральные и областные средства, которые были затрачены на строительство подъемников, прокладку и оснащение горнолыжных трасс и прочие цели. По мнению главы региона сейчас наступает следующий этап в реконструкции «Горного воздуха». Спортивно-туристический комплекс будет «обрастать» обслуживающей инфраструктурой - гостиницами, кафе и другими объектами, в основном на средства частных инвесторов.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Сахалинская область
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