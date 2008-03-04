Дальневосточные руководители компьютерных компаний «За чистоту своих рядов»!

БЛАГОВЕЩЕНСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Руководители компьютерных компаний Приамурья в торжественной обстановке подписали декларацию «О соблюдении авторских прав производителей программного обеспечения».

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», подписи под текстом декларации поставили руководители 9 крупнейших компаний, Амурской области, занимающихся системной интеграцией, продажей компьютеров и программного обеспечения: «А-Эл-Джи Софт», «Джи-Эс-Ти Партнер», «АмИТ», «Ксерокс-Сервис», «Компания 2А», «Арбайт», «Эстел», «ДНС», «Компьютер Плюс». При этом Декларация открыта для подписания и для других участников рынка компьютеров и ПО.

В декларации закреплено положение о том, что «воспроизведение, распространение и использование нелицензионного программного обеспечения является незаконным и нарушает права собственности на программное обеспечение компаний-производителей». Подписавшие декларацию компании тем самым обязуются поставлять заказчикам и клиентам только лицензионные копии программных продуктов.

В тексте декларации содержится и положение о том, что «IT-компании Амурской области планируют предпринять эффективные меры, направленные на строгое соблюдение их сотрудниками всех обязательств по заключаемым лицензионным соглашениям». Руководство компаний, подписавших декларацию, обязуется доводить до сведения своих клиентов полную информацию о преимуществах использования лицензионных копий ПО, а также информировать о предусмотренной законом ответственности за использование нелицензионного ПО и предупреждать обо всех негативных последствиях, которые могут нанести серьезный ущерб имиджу как самих клиентов, так и поставщиков компьютерной техники. Компании, подписавшие декларацию, призвали остальных участников рынка присоединиться к данному соглашению.

«Благовещенск далеко не первый регион, где представители IT-бизнеса подписывают подобные Декларации соглашения. Это еще одно подтверждение характерной для многих регионов страны тенденции отказа от использования и распространения нелегального программного обеспечения, - сказал Андрей Сунгуров, руководитель представительства Microsoft в Дальневосточном Федеральном округе. - Развитие рынка лицензионных программных продуктов важно не только для IT-компаний - партнеров производителей ПО, но и для конечных пользователей. Использование лицензионных продуктов дает возможность потребителям реализовать в полной мере все возможности современных информационных технологий, эффективно и надежно, с высоким уровнем защиты информации».

Подобные декларации, в которых компьютерные компании по собственной инициативе принимают на себя обязательства строго соблюдать все условия лицензионных соглашений, успешно работают уже более чем в 20 российских регионах и теперь уже в трех в Дальневосточном федеральном округе, способствуя развитию местных IT-рынков и привлечению инвестиций в экономику края, области или города.

