Дальсвязь предлагает новый удобный способ получения счетов-квитанций за услуги связи

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 марта 2008 года Дальсвязь предлагает абонентам перейти на электронную форму получения счетов. Каждый абонент компании, который активно пользуется электронной почтой и Интернетом, может отказаться от бумажной квитанции и получать счет за услуги связи в электронном виде.

Теперь каждый абонент может избежать несвоевременной доставки или утери счетов за услуги связи. Электронный счет-квитанция доставляется на личный электронный адрес абонента в течение двух дней после закрытия расчетного периода. При желании счет-квитанцию можно распечатать и оплатить в любое время в абонентском отделе ОАО «Дальсвязь».

Заполнить заявление и указать свой электронный адрес возможно двумя способами:

в информационно-справочной системе абонента по адресу https://issa.dsv.ru. в заявлении, размещенном с оборотной стороны счета-квитанции за услуги связи, оказанные в феврале;

абонент может оставить заявление, оплатив счет-квитанцию, либо, переписав его от руки, оставить в специальных ящиках, установленных для этих целей во всех пунктах продаж ОАО «Дальсвязь».

Телефоны для справок:

Владивосток – 406111

Хабаровск - 322-330

Южно-Сахалинск - 169

Петропавловск-Камчатский - 8-142

Благовещенск - 069

Биробиджан - 2-11-55

Магадан - 118