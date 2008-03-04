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Posted 4 марта 2008, 08:04

Published 4 марта 2008, 08:04

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Дальсвязь предлагает новый удобный способ получения счетов-квитанций за услуги связи

4 марта 2008, 08:04
Электронный счет-квитанция доставляется на личный электронный адрес абонента

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 марта 2008 года Дальсвязь предлагает абонентам перейти на электронную форму получения счетов. Каждый абонент компании, который активно пользуется электронной почтой и Интернетом, может отказаться от бумажной квитанции и получать счет за услуги связи в электронном виде.
Теперь каждый абонент может избежать несвоевременной доставки или утери счетов за услуги связи. Электронный счет-квитанция доставляется на личный электронный адрес абонента в течение двух дней после закрытия расчетного периода. При желании счет-квитанцию можно распечатать и оплатить в любое время в абонентском отделе ОАО «Дальсвязь».
Заполнить заявление и указать свой электронный адрес возможно двумя способами:
в информационно-справочной системе абонента по адресу https://issa.dsv.ru. в заявлении, размещенном с оборотной стороны счета-квитанции за услуги связи, оказанные в феврале;
абонент может оставить заявление, оплатив счет-квитанцию, либо, переписав его от руки, оставить в специальных ящиках, установленных для этих целей во всех пунктах продаж ОАО «Дальсвязь».
Телефоны для справок:
Владивосток – 406111
Хабаровск - 322-330
Южно-Сахалинск - 169
Петропавловск-Камчатский - 8-142
Благовещенск - 069
Биробиджан - 2-11-55
Магадан - 118

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