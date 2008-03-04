К 8 марта Владивосток утонет в цветах

Свыше 700 тысяч цветов завезено в Приморье накануне праздника 8 Марта. И с каждым днем объём ввоза цветочной продукции продолжает интенсивно расти, сообщает «ЭХО-ДВ» со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю.

Так, по информации пунктов карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю за прошедшие несколько дней в Приморье ввезено свыше 700 тысяч срезов цветов, в том числе 370 тысяч роз, 190 тысяч гвоздик, около 30 тысяч хризантем, 20 тысяч тюльпанов и порядка 5 тысяч лилий. Из них порядка 380 тысяч срезов цветов ввезено из Китайской Народной Республики, из Голландии, Эквадора и Колумбии же поступило немногим более 230 тысяч цветов. Всего же за последние два месяца в край было ввезено свыше 2,5 миллионов цветов.

Как рассказали, в отделе карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, опасности дефицита цветов в крае перед 8 Марта, как накануне сообщили некоторые средства массовой информации, не существует. Ажиотаж вокруг этой темы и соответственно рост цен на цветочную продукцию создаётся искусственно и не имеет под собой каких - либо оснований.







