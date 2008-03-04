На льду лучше других в очередной раз выступили гонщики «Энергии»

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Заключительный этап открытого чемпионата по зимним трековым автогонкам на призы ОАО «ДЭК» завершился во Владивостоке, в акватории Амурского залива, на станции «Океанская».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департамент информационной стратегии и работы со СМИ ОАО «ДЭК», в нынешнем этапе приняли участие самые сильные автогонщики Владивостока, Уссурийска и Находки. Гонки проходят на ледяной поверхности на автомобилях марки «Honda» с объемом двигателя 1,6 литра.

Первое место заняла команда «Энергия», представляющая физкультурно-спортивное общество «Энергия», второе и третье место у команд «Энергия +» (ФСО «Энергия») и «Дилижанс» (Уссурийск).

В личном зачете первое место завоевал Егор Скрипников из команды «Энергия», второе - Вячеслав Кирпун из «Энергии +», и третье - Андрей Ядов из «Дилижанса».

После пяти этапов соревнований в личном зачете призы и медали от ОАО «ДЭК» достались Егору Скрипникову, Вячеславу Кирпуну и Дмитрию Кирпуну, 1-2-3 места соответственно.

Абсолютным победителем открытого чемпионата по трековым автогонкам в командном зачете стала команда «Энергия». Коллектив, в составе которого выступают несколько мастеров спорта, на протяжении нескольких лет является лидером в трековых гонках. По словам тренера команды Станислава Лизогубова, «уровень подготовки соперников повышается с каждым годом, но и лидер не стоит на месте, постоянно прогрессируя в мастерстве и энергично двигаясь вперед».

