В Хабаровске раскрыто убийство сотрудника милиции, совершенное в 2000 году

ХАБАРОВСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Убийство сотрудника милиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, раскрыли в ходе кропотливой совместной работы оперативники УВД по Хабаровскому краю и следователи прокуратуры.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, рядовой милиции Денис Шибалов погиб при исполнении служебных обязанностей в декабре 2000 года. Сразу задержать бандитов не удалось. Они тщательно скрывались восемь лет.

Родом Денис Шибалов из Солнечного района. В Хабаровск был откомандирован, чтобы получить профессиональные знания в Учебном центре УВД. В тот декабрьский вечер Денис возвращался в Учебный центр по улице Павловича, как вдруг услышал крики женщины. Не мешкая ни секунды, милиционер бросился на помощь. Он сумел защитить хабаровчанку от нападения двух вооруженных бандитов, но сам погиб от выстрела из обреза в упор.

Рядовой Д.Шибалов посмертно награжден Орденом мужества, который был вручен в 2001 году матери погибшего милиционера. В честь него установлены мемориальные доски в средней школе, где он когда-то учился, в отделе внутренних дел, в котором служил и в Учебном центре УВД по Хабаровскому краю.

Хотя личности подозреваемых в совершении двух тяжких преступлений - разбойного нападения на женщину и убийства сотрудника милиции оперативники установили практически сразу, задержать их не удавалось. Все это время бандиты скрывались от правосудия.

Только благодаря кропотливой совместной работе сыщиков оперативно-розыскной части УВД по Хабаровскому краю и следователей прокуратуры, в этом году подозреваемые были найдены и задержаны. Сегодня материалы уголовного дела уже переданы в суд.

