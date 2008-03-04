В марте Виктор Зубков проведет во Владивостоке совещание

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр России Виктор Зубков собирается во Владивосток, здесь он намерен провести совещание по подготовке городской инфраструктуры к саммиту АТЭС, а также заседание президиума Госсовета РФ по лесной отрасли с приглашением Минфина.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», на пресс-конференции во вторник губернатор Приморья Сергей Дарькин предположил, что Зубков прибудет в край 18 марта. Нынешнего премьера, по словам губернатора, будет интересовать подготовка инфраструктуры Владивостока к саммиту АТЭС, который состоится в городе в 2012 году.

«Второй вопрос, это Президиум Госсовета РФ, - сказал губернатор. - Это совещание масштаба всего Дальнего Востока России по лесной отрасли. Приглашен Минфин России».

По поводу строительства объектов в рамках саммита АТЭС губернатор, сказал, что, как Камиль Исхаков, «не удовлетворен ходом подготовки к саммиту АТЭС... Минрегион затягивает… Есть проблема, ее надо решать, мы вылетаем в Москву для этого. Проекты мостов ждут экспертизы, Минрегион должен работать более эффективно», - добавил Сергей Дарькин.

Далее, рассуждая об эффективности частных и государственных инвестиций, Сергей Дарькин заметил, что первоначально мост на остров Русский в администрации Приморья оценили в 12 миллиардов рублей, но сегодня Рострой РФ уже планирует потратить 40 миллиардов рублей.

