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Posted 5 марта 2008, 06:55

Published 5 марта 2008, 06:55

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Дальневосточников научат искусству преодоления препятствий

5 марта 2008, 06:55
Сюжет
Спорт
Благовещенские трейсеры отправятся на фестиваль в Пермь

В начале апреля в Перми состоится первый Всероссийский фестиваль паркура в крытых помещениях. Там своим опытом с российскими конкурсантами поделится один из родоначальников этого вида спорта - француз Себастьян Фукан.

В Пермь отправятся и благовещенские трейсеры, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на благовещенскую телекомпанию «Город».

Паркур - универсальный вид спорта, от которого есть реальная польза и в обыденной жизни. Еще его называют искусством эффективного передвижения и преодоления препятствий. Родился паркур во Франции в 90-х годах прошлого века. По легенде, один из огнеборцев таким образом сокращал время, добираясь на пожар через город. Со временем паркур стал спортом. И основательно прижился во многих городах мира. Не стал исключением и Благовещенск. В городе даже есть своя команда. Она, кстати, успела пригодиться и обычным горожанам. Однажды трейсеры помогли благовещенцу, который забыл дома ключи. Они открыли дверь, забравшись через балкон в квартиру на втором этаже.

Сейчас трейсеры готовятся к фестивалю паркура в Перми.Подробнее о Перми можно узнать на специализированном сайте. Пермский информационный портал - Мой Город Пермь - динамично развивающийся ресурс, который станет лицом нашего города и края на просторах Рунета. Когда только задумывался этот масштабный проект, было принято решение, что главная цель портала – создание инвестиционного фонда для благотворительных организаций города Перми и Пермского края.

Их заявку на участие уже приняли. Если повезет и найдутся спонсоры, то благовещенские экстремалы с полным правом смогут представить Приамурье на Всероссийском фестивале. Всероссийский фестиваль паркура - масштабное мероприятие. В нем примут участие более 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и других городов страны. Пройдут состязания 5 и 6 апреля.

Пермский информационный портал - "Мой Город Пермь" - динамично развивающийся ресурс, который станет лицом нашего города и края на просторах Рунета. Когда только задумывался этот масштабный проект, мы определились, что главная цель портала – создание инвестиционного фонда для благотворительных организаций города Перми и Пермского края. Наш сайт – уже сегодня очень разносторонний ресурс, где любая компания и каждый гражданин может бесплатно, подчеркиваем, бесплатно разместить информационный материал о своих услугах.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Амурская область
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