Дальневосточников научат искусству преодоления препятствий

Паркур - универсальный вид спорта, от которого есть реальная польза и в обыденной жизни. Еще его называют искусством эффективного передвижения и преодоления препятствий. Родился паркур во Франции в 90-х годах прошлого века. По легенде, один из огнеборцев таким образом сокращал время, добираясь на пожар через город. Со временем паркур стал спортом. И основательно прижился во многих городах мира. Не стал исключением и Благовещенск. В городе даже есть своя команда. Она, кстати, успела пригодиться и обычным горожанам. Однажды трейсеры помогли благовещенцу, который забыл дома ключи. Они открыли дверь, забравшись через балкон в квартиру на втором этаже.