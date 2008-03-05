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Posted 5 марта 2008, 06:02

Published 5 марта 2008, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Камчатские морские пограничники задержали рыболовное судно под флагом Камбоджи

5 марта 2008, 06:02
Сюжет
Происшествие
Биоресурсы Охотского моря привлекательны для браконьеров под «удобным» флагом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА – По подозрению в браконьерстве в исключительной экономической зоне Охотского моря задержано камбоджийское промысловое судно с японским названием «Кое Маару». Рыболовную шхуну, которой не должно было быть в этом районе промысла, пограничники обнаружили 4 марта. При их появлении сейнер не стал отвечать на запросы пограничников и попытался уйти от преследования.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Северо-Восточного погрануправления, во время погони с борта судна сбрасывались упаковки с рыбопродукцией, объем которой сейчас уточняется.
На помощь морским пограничникам был направлен патрульный самолет. После двухчасового преследования и угрозы применения оружия «Кое Маару» застопорил ход. Досмотровая группа на борту выявила отсутствие какой-либо судовой документации. Технические средства контроля, позволяющие отслеживать спутниковыми системами местоположение корабля, были отключены.
Судно задержано и конвоируется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения разбирательства.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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