Камчатские морские пограничники задержали рыболовное судно под флагом Камбоджи

Posted 5 марта 2008, 06:02
Published 5 марта 2008, 06:02
Modified 17 сентября 2022, 14:17
Updated 17 сентября 2022, 14:17
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА – По подозрению в браконьерстве в исключительной экономической зоне Охотского моря задержано камбоджийское промысловое судно с японским названием «Кое Маару». Рыболовную шхуну, которой не должно было быть в этом районе промысла, пограничники обнаружили 4 марта. При их появлении сейнер не стал отвечать на запросы пограничников и попытался уйти от преследования.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Северо-Восточного погрануправления, во время погони с борта судна сбрасывались упаковки с рыбопродукцией, объем которой сейчас уточняется.
На помощь морским пограничникам был направлен патрульный самолет. После двухчасового преследования и угрозы применения оружия «Кое Маару» застопорил ход. Досмотровая группа на борту выявила отсутствие какой-либо судовой документации. Технические средства контроля, позволяющие отслеживать спутниковыми системами местоположение корабля, были отключены.
Судно задержано и конвоируется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения разбирательства.