Камчатские морские пограничники задержали рыболовное судно под флагом Камбоджи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА – По подозрению в браконьерстве в исключительной экономической зоне Охотского моря задержано камбоджийское промысловое судно с японским названием «Кое Маару». Рыболовную шхуну, которой не должно было быть в этом районе промысла, пограничники обнаружили 4 марта. При их появлении сейнер не стал отвечать на запросы пограничников и попытался уйти от преследования.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Северо-Восточного погрануправления, во время погони с борта судна сбрасывались упаковки с рыбопродукцией, объем которой сейчас уточняется.

На помощь морским пограничникам был направлен патрульный самолет. После двухчасового преследования и угрозы применения оружия «Кое Маару» застопорил ход. Досмотровая группа на борту выявила отсутствие какой-либо судовой документации. Технические средства контроля, позволяющие отслеживать спутниковыми системами местоположение корабля, были отключены.

Судно задержано и конвоируется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения разбирательства.

