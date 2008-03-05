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Posted 5 марта 2008, 02:36

Published 5 марта 2008, 02:36

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Росатом приглашает на работу моряков

5 марта 2008, 02:36
В структуру этого ведомства передадут атомный ледокольный флот

Атомный ледокольный флот будет передан в структуру Росатома. Об этом накануне рассказал министр транспорта Игорь Левитин на расширенном заседании совета Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Российскую газету».
По словам Левитина, это решение "вызревало" достаточно долго и непросто, но чашу весов в пользу его принятия перевесила специфика обслуживания и проведения регламентных работ на атомных судах.
Особое внимание в своем докладе министр уделил вопросам безопасности судоходства. "Сегодняшнее состояние судов класса "река-море" оставляет желать лучшего - возраст речных судов меньше 20 лет составляет всего 25 процентов, - заявил министр. - Но дело не только в этом. 70 процентов аварийных ситуаций связаны с человеческим фактором. И необходимо заострить внимание не только на повышении эффективности работы контролирующих органов, но и качества образования. Должна быть создана система взаимной ответственности, обеспечивающая более тесную связь профильных вузов с работодателями. При этом финансовую нагрузку должен нести не только федеральный бюджет, но и те предприятия и организации, в которых будут работать будущие молодые специалисты".
Министр также отметил, что внутренний речной транспорт должен быть под особой протекцией государства, поскольку является единственным видом транспорта для ряда труднодоступных территорий страны, а также в связи с тем, что он в тысячу раз безопаснее, чем автомобильный. Основной же проблемой является текущее состояние судоходных гидротехнических сооружений. К 2010 году предстоит обеспечить полную безопасность их использования, а к 2015-му - их модернизацию.





#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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