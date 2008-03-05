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Posted 5 марта 2008, 01:40

Published 5 марта 2008, 01:40

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Владивостокцам предлагают совершить путешествие в прошлое

5 марта 2008, 01:40
Поможет в этом выставка «Чудеса фотографии: Россия начала XX века»

Музей им. В.К. Арсеньева и Генеральное консульство США во Владивостоке приглашают гостей и жителей Приморья на выставку известного российского фотографа С.М. Прокудина-Горского «Чудеса фотографии: Россия начала XX века», представленную Библиотекой Конгресса США.
Как сообщили агентству «Восток-Медиа» в пресс-службе Музея, 5 марта в 16.00, 15 марта и 22 марта в 12.00 в музее им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20) в рамках выставки пройдет мастер-класс председателя Приморского отделения Союза фотохудожников России, заслуженного работника культуры Юрия Луганского «Русское наследие».

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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