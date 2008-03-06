Анатолий Емелин делает ставку на решающие матчи в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Второй матч 1/8 серии плей-офф провели в Уфе «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур».

Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», хозяева площадки победили со счетом 2:0 и теперь с таким же счетом ведут в серии. Тренер хабаровчан Анатолий Емелин отметил, что все решится в предстоящих матчах в Хабаровске, где уже «Амур» будет выступать в роли хозяев льда.

Первый матч в Хабаровске состоится 7 марта.

