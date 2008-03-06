vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта 2008, 01:13

Published 6 марта 2008, 01:13

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Анатолий Емелин делает ставку на решающие матчи в Хабаровске

6 марта 2008, 01:13
Сюжет
Спорт
Во втором матче серии плей-офф в Уфе «Амур» проиграл 2:0

ХАБАРОВСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Второй матч 1/8 серии плей-офф провели в Уфе «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур».
Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», хозяева площадки победили со счетом 2:0 и теперь с таким же счетом ведут в серии. Тренер хабаровчан Анатолий Емелин отметил, что все решится в предстоящих матчах в Хабаровске, где уже «Амур» будет выступать в роли хозяев льда.
Первый матч в Хабаровске состоится 7 марта.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика