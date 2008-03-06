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Posted 6 марта 2008, 06:09

Published 6 марта 2008, 06:09

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Хабаровские депутаты поддержали обращение Курганской областной думы к «высшим инстанциям»

6 марта 2008, 06:09
Но просьбы о льготах и снижении цен вряд ли будут услышаны

ХАБАРОВСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Двенадцать краевых и федеральных законопроектов, а также ряд обращений представительных органов власти субъектов Федерации к Государственной Думе и Правительству РФ рассмотрено сегодня на заседании комитета по социально-экономическому развитию Законодательной думы Хабаровского края. Депутаты одобрили проекты двух краевых законов, которые будут вынесены на утверждение Законодательной думой во втором и третьем чтениях, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Краевые парламентарии ознакомились и приняли к сведению федеральные законопроекты, разработанные различными службами и ведомствами, и которым предстоит еще длительная процедура согласования в подкомитетах и комитетах Госдумы, прежде чем эти документы будут допущены к рассмотрению на пленарных заседаниях.
В числе одобренных хабаровскими депутатами обращение Курганской областной думы к Правительству, Госдуме и Совету Федерации РФ. В нем содержатся предложения по введению единого льготного тарифа на потребленную электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей на всей территории страны, увеличению расходов федерального бюджета на поддержку сельских тружеников, работающих в дотационных регионах, по установлению льготных цен на горюче-смазочные материалы для сельскохозяйственной отрасли. Предлагается развивать государственные механизмы по регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, выдвигаются другие пожелания, облегчающие «жизнь» земледельцев.
Аналогичные обращения в «высшие инстанции» идут потоком. Их поддерживают представительные органы практически всех субъектов Федерации. Но дело в том, что это всего лишь просьбы, а не проекты федеральных законов с расчетами в масштабах всей страны, которые только и могут быть приняты или отклонены. На просьбы ответ один: «на нет и суда нет».
Сегодня же состоялось очередное заседание постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательной думы Хабаровского края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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