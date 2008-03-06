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Posted 6 марта 2008, 00:50

Published 6 марта 2008, 00:50

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

Православный священнослужитель Камчатки примет участие в гонке на собачьих упряжках

6 марта 2008, 00:50
В отдаленных селениях он будет совершать богослужения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 15 марта в селе Эссо Быстринского района Камчатской области состоится старт гонки на собачьих упряжках «Берингия-2008», который ежегодно проводится на Камчатке с 1990 года. Трасса гонки, протяженностью 950 километров, пройдет через 12 сел и поселков Камчатки. Финиш гонки планируется 30 марта в поселке Оссора.
Как сообщает РИА «Восток-Медиа», участие в гонке примет настоятель храма Спаса Нерукотворного в селе Эссо, священник Владислав Ревенок. По словам священника, гонка будет проходить «местами по тому самому маршруту, где оставили свой след нарты прежних миссионеров - таких, как протоиерей Прокопий Громов, митрополит Нестор, святитель Иннокентий Вениаминов».
Отец Вячеслав отметил, что в отдаленных селениях он будет совершать богослужения.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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