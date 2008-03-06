В Благовещенске возобновлено уголовное дело в отношении нацистов-вандалов

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Благовещенске возобновлено уголовное дело в отношении трех неонацистов. Сделано это по настоянию прокурора Амурской области, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, трое жителей Благовещенск обвинялись городским судом по ст. 214 УК РФ (вандализм) за то, что в июле 2007 года расписали свастиками и националистическими надписями здание управления ФСБ по Амурской области и мемориал в честь награждения Приамурья орденом Ленина. В конце сентября суд Благовещенска прекратил уголовное дело и снял с подсудимых обвинение.

Теперь наци-скинхедов будет судить областной суд.

