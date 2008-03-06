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Posted 5 марта 2008, 22:42

Published 5 марта 2008, 22:42

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

В Благовещенске возобновлено уголовное дело в отношении нацистов-вандалов

5 марта 2008, 22:42
Сюжет
Происшествие
Свастика и националистические надписи в общественных местах города - дело их рук

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Благовещенске возобновлено уголовное дело в отношении трех неонацистов. Сделано это по настоянию прокурора Амурской области, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Напомним, трое жителей Благовещенск обвинялись городским судом по ст. 214 УК РФ (вандализм) за то, что в июле 2007 года расписали свастиками и националистическими надписями здание управления ФСБ по Амурской области и мемориал в честь награждения Приамурья орденом Ленина. В конце сентября суд Благовещенска прекратил уголовное дело и снял с подсудимых обвинение.
Теперь наци-скинхедов будет судить областной суд.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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